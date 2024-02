Flipper Zero ora con modulo gaming con Raspberry Pi

Flipper Zero, il dispositivo hardware open-source che consente di interagire con sistemi per il controllo di accessi, RFID, protocolli radio e altro ancora, ora può diventare anche un controller da gioco grazie al Video Game Module.

Una partnership con Raspberry Pi ha portato alla creazione di un Video Game Module, un modulo nel quale è presente un microcontroller RP2040 e che consente di avviare giochi scritti in C, C++ e MicroPython, e non solo: sono presenti anche dei sensori per il tracciamento dei movimenti delle mani, un giroscopio a 3 assi e un accelerometro a 3 assi, elementi che consentono a giochi di tenere conto di inclinazione e scuotimento.

Il modulo si collega a Flip Zero sfruttare i 18 pin GPIO lungo il bordo superiore. Oltre al microcontrollore RP2040 (ARM Cortex-M0+ dual core che arriva a 133 MHz) sono presenti la memoria SRAM di 264 KB, l’unità per il tracciamento del movimento che consente di tenere conto di accelerometro e giroscopio, una porta USB Type-C laterale, pulsanti per reset e avvio bootloader e uscita video (un connettore HDMI). a 640×480 pixel e 60 Hz.

Il modulo (qui i dettagli) può essere collegato alla TV e visualizzare in mirroring quello che viene riprodotto sullo schermo monocromatico del dispositivo.

Alex Kulagin, fondatore e Chief operating officer di Flipper Devices, ritiene che questo accessorio potrà “offrire nuovi modi per usare Flipper Zero”, “colmando il divario tra la nostalgia da retro-gaming e ricerca all’avanguardia”.

Il prezzo del modulo è 49,90 euro; può essere acquistato a parte o insieme al Flipper Zero (su Amazon 201,30 euro nel momento in cui scriviamo).

Flipper Zero, come accennato, consente di interagire con sistemi per il controllo di accessi, RFID, protocolli radio altre funzionalità tecniche di oggetti e dispositivi elettronici vari; il governo canadese ha deciso di bloccarne l’importazione e la vendita, affermando che potrebbe essere usato per il furto di automobili.