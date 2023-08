Apple TV Plus, il trailer di Flora and Son

Apple ha pubblicato il trailer di “Flora and Son“, film commedia con Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt e Jack Reynor, diretto da John Carney.

Nel film, Flora è una madre single che fatica a gestire il figlio Max, un adolescente ribelle; i suoi sforzi per tenerlo fuori dai guai porteranno a una chitarra acustica malandata, a un musicista di Los Angeles ormai finito e all’armonia in questa famiglia dissestata di Dublino.

Il regista e sceneggiatore irlandese John Carney si è fatto notare soprattutto per il film “Once” (Una volta), ma anche per “Sing Street”. Eva Hewson è un’attrice irlandese nota per la serie televisiva “Bad Sisters”.

“Flora and Son” è stato presentato in anteprima il 22 gennaio al Sundance Film Festival 2023, e acquistato da Apple, che ha lottato con Amazon per avere i diritti. La Mela si è accaparrata il film per una somma che pare si aggiri intorno a poco meno di 20 milioni di dollari. Sarà trasmesso il 7 settembre al Toronto Film Festival, poi per una settimana nelle sale statunitensi, e infine – dal 29 settembre – arriverà su Apple TV+.

