I podcast di Apple ora funzionano con gli speaker Echo

I podcast di Apple ora funzionano con gli altoparlanti Echo. Questa novità, per il momento disponibile soltanto per gli utenti statunitensi, permette di iniziare ad ascoltare una nuova puntata dei propri podcast preferiti o di riprendere l’ascolto da dove si era lasciato (magari sullo smartphone) direttamente da uno degli speaker con Alexa della serie Echo di Amazon.

L’integrazione arriva quasi ad un anno dall’aggiunta della compatibilità degli stessi altoparlanti con il servizio Apple Music: per poter accedere ai podcast distribuiti da Apple è sufficiente collegare il proprio ID Apple all’app Alexa.

Da quel momento in poi basterà semplicemente chiedere all’assistente vocale di Amazon di riprodurre un determinato spettacolo o di riprenderne uno lasciato a metà su un altro dispositivo. Tra i comandi disponibili ci sono anche quelli che consentono di passare da un episodio all’altro o di saltare i capitoli all’interno dell’episodio in riproduzione.

Gli utenti possono anche decidere di impostare i podcast di Apple come servizio podcast predefinito su Alexa: in questo modo il dispositivo darà la priorità alla riproduzione degli episodi distribuiti attraverso questa piattaforma, a condizione chiaramente che siano disponibili.

Apple Podcast è uno dei più grandi servizi di podcast attualmente in circolazione, perciò questa nuova integrazione dovrebbe far felice una gran fetta di utenza, specialmente per la funzione di ascolto continuo che gli consentirà di riprendere da dove si era lasciati attraverso un semplice comando vocale da uno qualsiasi degli speaker Echo installati nella propria abitazione.

Vi ricordiamo che la nostra redazione ha già provato quasi tutti i dispositivi Echo attualmente in vendita su Amazon Italia: in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli a riguardo, recensioni comprese.