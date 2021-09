Fuji GF 35-70, XF 23 e 33: tre nuovi obiettivi

Fujifilm ha presentato tre nuovi obiettivi: il Fujinon GF 35-70 mm ovvero uno zoom compatto e leggero al fianco del Fujinon XF 33 mm e del Fujinon XF 23 mm entrambi con f/1.4, quindi due ottiche a focale fissa e molto luminose per catturare cielo stellato e scene di vita quotidiana nonché ritratti in qualsiasi condizione di luce. Ecco dettagli e caratteristiche tecniche di ognuno, prezzi compresi.

Fujinon GF 35-70 mm f/4.5-5.6 WR

Si tratta di un obiettivo zoom intercambiabile per fotocamere dotate di sensore large format il cui range di lunghezza focale copre le più diffuse e utilizzate, dai 35 mm ai 70 mm (equivalenti a 28 mm – 55 mm nel formato pellicola 35mm). E’ compatto e leggero (pesa 390 grammi) e presenta una filettatura per filtri da 62 mm. La struttura retrattile del barilotto riduce la sua lunghezza a circa 73,9 mm, quando completamente chiuso, per una maggiore portabilità e gli elementi di messa a fuoco sono azionati da un motore passo-passo per un funzionamento silenzioso, veloce e per garantire prestazioni AF precise, per una messa a fuoco fluida.

L’obiettivo offre una distanza di lavoro minima di 35 cm su tutto il range di zoom, per una ripresa ravvicinata di un soggetto a circa 25 cm dall’elemento ottico frontale. Ha inoltre una struttura resistente alla polvere e all’umidità e funziona anche a temperature fino a -10°C. Sarà disponibile da fine novembre 2021 a 1.025,00 euro.

Fujinon XF 33 mm f/1.4 R LM WR

E’ un obiettivo a focale fissa di nuova generazione molto luminoso che offre elevata nitidezza dell’immagine anche a tutta apertura. L’alto potere risolvente è abbinato a elevate prestazioni AF che offrono una messa a fuoco automatica rapida e accurata sia nelle foto che nei video.

Presenta una lunghezza focale equivalente a 50 mm nel formato pellicola da 35 mm ed è stato progettato per supportare i futuri sensori delle nuove fotocamere con risoluzione ancora maggiore. E’ dotato di un sistema AF silenzioso, veloce e preciso azionato da un motore lineare ed è caratterizzato da un design resistente a polvere e umidità. Pesa circa 360 grammi, è lungo 73,5 mm e usa una filettatura del filtro di 58 mm. Sarà disponibile da fine settembre 2021 a 849,99 euro.

Fujinon XF 23 mm f/1.4 R LM WR

Si tratta di un aggiornamento del noto “XF23mmF1.4 R” con una revisione totale delle prestazioni ottiche, realizzato per le fotocamere digitali mirrorless della Serie X. Anche questo è un obiettivo a focale fissa di nuova generazione progettato per supportare i futuri sensori delle nuove fotocamere con risoluzione maggiore e la sua lunghezza focale corrisponde al 35 mm nel formato pellicola Full Frame. La profondità di campo ridotta permette di sfocare lo sfondo per un bokeh cremoso e morbido, aggiungendo tridimensionalità al soggetto principale. L’impiego di un diaframma a 9 lamelle promette invece un effetto bokeh di forma quasi perfettamente circolare, anche ad apertura massima.

E’ dotato di un AF veloce e accurato e di una struttura compatta, leggera e robusta che permette di sfruttare al massimo le prestazioni ottiche fotografiche e video, in qualsiasi situazioni di ripresa. L’impiego di un motore lineare significa che il sistema AF è azionato silenziosamente per ottenere una messa a fuoco precisa in appena 0,04 secondi. Inoltre l’obiettivo è molto maneggevole nonostante sia un’ottica a focale fissa di grande apertura, pesa circa 375 grammi e misura 77,8 mm di lunghezza con la filettatura del filtro di 58 mm. Resiste a polvere e umidità e funziona a temperature fino a -10°C. Sarà disponibile da novembre 2021 a 999,99 euro.