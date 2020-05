Garmin Marq Captain, lo smartwatch di lusso ora è in stile America’s Cup

Gramin Marq Captain, lo smartwatch di lusso del marchio, è stato appena presentato nella nuova edizione speciale American Magic Edition con lo specifico intento di omaggiare la storia e la tradizione della competizione sportiva più longeva: la America’s Cup.

Il design infatti richiama il binomio cromatico a contrasto del team American Magic che ha collaborato nella sua realizzazione, equipaggio sfidante della 36ma edizione della America’s Cup, il più famoso trofeo nello sport della vela, nonché il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si compete tuttora: consiste in una serie di regate di match race, ovvero tra soli due yacht che gareggiano uno contro l’altro.

Il costruttore presenta Gramin Marq Captain come uno smartwatch dedicato a chi compete in mare, ma anche a chi ama distinguersi indossando un accessorio di stile «La celebrazione della più autentica passione per la nautica, in particolar modo per la vela e le sue prestigiose, uniche e selezionate sfide. E’ un accessorio da indossare una volta scesi a terra, a manifesto di una passione unica che va oltre ogni più lontano orizzonte».

Garmin Marq Captain in edizione speciale si presenta con una carrure in titanio grado 2 con finitura satinata e una cassa da 46mm caratterizzata da viti torx micrometriche. Monta un display da 1.3’’ con copertura in vetro zaffiro bombato, risoluzione 240×240 pixel e tecnologia antiriflesso in grado di permetterne una agevole consultazione anche sotto la luce zenitale del sole. A questo si aggiungono i pulsanti a barilotto in titanio satinato con valvole di non ritorno per prevenire l’ingresso di bolle d’aria.

Il cinturino, in morbido silicone, è realizzato con colori a contrasto: Blue Navy per il cinturino e rosso per il passante. Sono questi i due colori ufficiali del team American Magic, il cui nome è inciso sulla lunetta in titanio rivestita in ceramica Blue Navy a specchio con accento red race, a definire i parametri costruttivi dell’AC75.

Questo modello prevede inoltre due esclusivi quadranti, ovviamente dedicati alla vela e personalizzati American Magic: il primo, in stile analogico, vede al suo interno il “T-Minus”, ovvero il countdown al via della sfida finale di Auckland nel 2021; il secondo, in versione digitale, presenta il profilo della Defiant, l’imbarcazione monoscafo classe AC75 che il team American Magic utilizzerà per sfidare gli altri equipaggi durante la prossima America’s Cup che, salvo variazioni dell’ultimo minuto, si terrà tra sabato 6 marzo e domenica 21 marzo 2021.

Come gli altri della serie, include le mappe nautiche dettagliate BlueChart g3, multiricevitore satellitare GPS/GLONASS/GALILEO, funzioni per avere le previsioni meteorologiche al polso tra cui avvisi di tempesta e condizioni dei porti più vicini ed è soprattutto in grado di dialogare senza bisogno di fili con il network di strumentazione di bordo Garmin, quindi per gestione del Pilota automatico, controllo del sistema multimediale, visualizzazione dei dati NMEA 2000 compatibili, come le informazioni del sensore in testa d’albero gWind.

Per il comparto salute e benessere, questo smartwatch è precaricato con tre diversi piani di allenamento creati appositamente dagli istruttori e i preparatori atletici del team americano. Indossando l’orologio si potrà cioè scegliere tra le opzioni Simulazione di Gara, Fitness Test e Ripetute, selezionare tra diversi esercizi, gli stessi utilizzati dagli atleti, e prepararsi alle prossime uscite in barca. Non mancano chiaramente le applicazioni specifiche dedicate al mondo della vela, come ad esempio le app Grind onshore e offshore che consentono ai velisti di allenarsi e monitorare il numero di rivoluzioni dei grinder sia in barca, sia durante l’allenamento in palestra.

Garmin Marq Captain fornisce ovviamente le funzioni per il monitoraggio delle condizioni di benessere, come ad esempio il tracciamento delle attività quotidiane (numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale coperta, i piani di scale saliti e molto altro ancora), la rilevazione della frequenza cardiaca direttamente al polso e il pulsossimetro Pulse Ox, un sensore a led in grado di fornire l’indicazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue; un dato molto utile per chi si allena in altura ma anche per ricevere una corretta analisi della qualità del sonno, essendo la percentuale di ossigeno strettamente legata al disturbo delle apnee notturne.

Non mancano infine le funzioni per pagamenti contactless tramite Garmin Pay dal polso e la possibilità di ascoltare musica liberamente via Bluetooth, caricando fino a 2.000 brani nella memoria interna, oppure utilizzando le app di streaming musicale come Spotify e Deezer. Per finire, è dotato di una batteria al litio ricaricabile interna che offre fino a 12 giorni di autonomia in modalità smartwatch, 28 ore in modalità GPS, fino a 9 ore con GPS e Musica attiva e 48 ore in modalità UltraTrac.

Il nuovo Garmin Marq Captain: American Magic Edition sarà disponibile da fine maggio presso i concessionari MARQ Garmin al prezzo di 1.750 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Garmin sono disponibili da questa pagina. Invece per gli articoli dedicati agli smartwatch e in particolare ad Apple Watch si parte dai rispettivi collegamenti.