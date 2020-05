Fortnite sarà un titolo di lancio per Playstation 5 e Xbox Series X

Fortnite è tutt’altro che al capolinea: Epic Games non ha affatto premuto il pedale del freno del suo Battle Royale per eccellenza, e anzi ha annunciato già che Fortnite sarà un titolo di lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X, quindi disponibile entro la fine dell’anno, quando le console di nuova generazione saranno in vendita. Ovviamente, almeno all’inizio, il titolo non beneficerà della potenza di Unreal Engine 5, che sarà disponibile solo da metà del 2021.

Dato che tutti gli attuali giocatori di Fortnite possono giocare l’uno contro l’altro, indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano, sembra probabile che anche le versioni per Playstation 5 e Xbox Series X disporranno di funzionalità multipiattaforma.

In effetti, Epic ha raddoppiato la sua visione cross-play, rilasciando il toolkit Epic Online Services, che consente agli sviluppatori di titoli di PC, Mac e console di consentire esperienze multipiattaforma su tutti i motori di gioco, negozi e servizi di account. Il supporto per Android e iOS è in arrivo. La società ha annunciato il kit di sviluppo software gratuito alla fine del 2018.

Il gioco multipiattaforma con partite online da qualsiasi dispositivo è stato un fattore chiave per il successo di Fortnite. Epic ha annunciato la scorsa settimana che il titolo ha ora oltre 350 milioni di giocatori registrati, e chissà quanti se ne aggiungeranno con l’avvento della prossima generazione di console.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Fortinte sono disponibili a partire da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Playstation e di Xbox sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece per tutti quelli che parlano di videogiochi e console si parte da questa pagina.