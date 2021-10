Garmin Pay ora supporta Deutsche Bank

La piattaforma per pagamenti digitali Garmin Pay, approdata in Italia nel 2019, a partire da oggi supporta anche Deutsche Bank. Il pagamento contactless è destinato a diventare di uso sempre più comune, anche per le spese più piccole. Per questo Garmin ha integrato nei propri dispositivi indossabili di ultima generazione l’opzione Garmin Pay con cui è possibile effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo indossabile Garmin.

E per rispondere alle esigenze di sempre più utenti che scelgono di vestire quotidianamente uno dei propri sportwatch, l’azienda annuncia che da oggi anche i possessori di una carta Visa dell’istituto bancario Deutsche Bank potranno effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo indossabile Garmin compatibile con Garmin Pay.

«Con la nostra tecnologia vogliamo essere al fianco dei nostri utenti in ogni momento, durante una competizione, un’avventura o un viaggio estremo, così come negli impegni di tutti i giorni – dichiara Stefano Viganò amministratore delegato di Garmin Italia – e per rispondere alle esigenze di molti utenti, siamo molto felici di poter annunciare che da oggi anche i clienti Deutsche Bank dotati di carte Visa potranno utilizzare il nostro sistema di pagamento contactless Garmin Pay».

Pagare in sicurezza con gli smartwatch Garmin

Per utilizzare Garmin Pay è necessario impostare il Wallet dal menu Controllo del proprio smartwatch o sportwatch Garmin e associare una carta di credito. Per la prima operazione della giornata, all’utente sarà chiesto di inserire un passcode, impostato nell’app Garmin Connect in fase di registrazione della carta di credito. Per quelle successive, si potrà effettuare immediatamente un pagamento tramite l’ultima carta utilizzata. Sarà possibile registrare più di una carta così che l’utente possa scegliere quale utilizzare.

Una volta concluso il pagamento, sul display dello smartwatch apparirà un segno di spunta verde in caso di successo della transazione; diversamente, comparirà un simbolo X rosso. Quest’ultimo apparirà anche nel caso in cui il Garmin non riesca ad “agganciarsi”, entro 60 secondi dall’apertura del Wallet, a un dispositivo POS. In questo caso la funzionalità NFC viene disattivata per motivi di sicurezza e all’utente sarà restituita la schermata predefinita dell’orologio.

Infine, grazie all’accelerometro integrato nei dispositivi indossabili Garmin compatibili con Garmin Pay, ogni volta che si toglie l’orologio dal polso o si disattiva la funzione cardio Elevate, la funzione di pagamento si blocca automaticamente, consentendo l’utilizzo dopo aver inserito nuovamente il passcode: quest’ultimo sarà inoltre richiesto di default dopo ogni mezzanotte, in modo da accertare che sia proprio il titolare della carta a utilizzare il servizio.

Dispositivi compatibili con Garmin Pay

La funzione di pagamento digitale Garmin Pay è disponibile su diversi modelli di toolwatch, sportwatch e smartwatch firmati Garmin. Immancabile sulla ormai iconica serie fēnix 6, così come sui modelli delle serie Venu 2 e Venu sq, vívoactive 4 e vívomove Style e Luxe.

Da non dimenticate Instinct e Enduro, così come i running watch Forerunner 645 e Forerunner 745, i golf watch Approach S62, e gli indossabili per chi è appassionato di volo D2 Delta. Non manca la subacquea con la serie Descent Mk2 e la serie tactix Delta. A questi si aggiungono i modelli della collezione MARQ. Qui è disponibile l’elenco completo dei dispositivi Garmin che supportano la funzione Garmin Pay, invece qui trovate l’elenco degli istituti bancari supportati.

Ricordiamo che il 13 ottobre si svolge la conferenza sviluppatori Garmin 2021: ne abbiamo parlato in questo articolo.