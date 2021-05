Gigaset GX290 plus è l’Android resistente a tutto

Gigaset presenta il nuovo smartphone GX290 plus caratterizzato da una dotazione hardware robusta così come il suo chassis, in grado di resistere alle sollecitazioni materiali e atmosferiche. Queste qualità lo rendono un dispositivo idoneo per le attività sportive e ludiche all’aperto, mentre nella versione PRO è indicato come smartphone professionale, per l’uso nei cantieri edili, magazzini logistici, impianti produttivi oltre che come dispositivo per architetti, idraulici, elettricisti e altri ancora.

La speciale struttura realizzata in poliuretano termoplastico bicomponente, stampato a iniezione e rinforzato da un telaio metallico, rende Gigaset GX290 plus uno smartphone robusto pronto ad affrontare qualsiasi condizione ambientale e ad essere maltrattato nelle attività sportive e nelle escursioni come anche nei cantieri e nelle fabbriche: può essere usato senza problemi all’aria aperta anche in condizioni difficili.

È certificato IP68: resiste sott’acqua fino alla profondità di 1,2 metri per 30 minuti. La custodia a prova di polvere evita che il cellulare venga danneggiato dagli ambienti polverosi o sabbiosi. Neanche gli impatti più forti danneggeranno lo smartphone: resiste senza problemi ai test di caduta su una lastra d’acciaio da 1,20 metri di altezza. Gigaset GX290 plus è dotato di processore MediaTek Helio P23 octa-core MT6763 con frequenza di funzionamento di 2.0 GHz, 4GB di memoria RAM, 64GB di spazio di archiviazione, mentre per la connettività supporta le tecnologie 4G LTE, CAT 6 e VoWi-Fi.

Il dispositivo può essere sbloccato rapidamente tramite riconoscimento facciale, mentre il sensore di impronte digitali è posizionato sul retro. È equipaggiato di tecnologia NFC utilizzabile per i pagamenti o, ad esempio, per il trasferimento dati, mentre il posizionamento è preciso e affidabile grazie alle tecnologie GPS, A-GPS e GLONASS.

La batteria ai polimeri di litio ha una capacità di 6.200 mAh: quanto basta per 550 ore (con due schede SIM) in standby o per fino a 24 ore in conversazione su rete 3G o 4G. La batteria permette una ricarica wireless veloce fino a 15 watt e torna alla piena capacità in circa tre ore. Lo standard di carica della batteria è al 90 percento. GX290 Plus fa quindi parte della nuova «Gigaset Battery Save Initiative» per una maggiore sostenibilità: test approfonditi hanno infatti dimostrato che la durata della batteria di uno smartphone può essere aumentata molte volte se non viene caricata completamente regolarmente. La funzione può essere disabilitata in qualsiasi momento nelle impostazioni del dispositivo.

La porta USB Type-C supporta anche la ricarica rapida tramite la tecnologia MTK Pump Express+ (PE+). La specifica USB On-The-Go (OTG), trasforma il dispositivo in un power bank, così può essere utilizzato per caricare dispositivi esterni e collegare dispositivi USB esterni, come un mouse, una tastiera o un supporto di memorizzazione. Lo smartphone monta una doppia fotocamera principale con un sensore SONY da 13 MP, che è supportato da un sensore da 2 MP. Il software fotografico ArcSoft consente un’ulteriore ottimizzazione delle foto e fornisce molte funzioni familiari alla fotografia professionale, come HDR, ultra HD e modalità notturna. I codici QR vengono riconosciuti direttamente senza la necessità di software.

Gigaset GX290 versione PRO per l’uso professionale

In termini di potenza, design e capacità è identico al suo gemello “civile”, è però raccomandato da Android Enterprise e offre vantaggi in termini di amministrazione e utilizzo quotidiano professionale, grazie all’opzione zero touch. Il dispositivo è certificato SOTI Mobile Device Management, una soluzione di gestione Enterprise Mobility Management: società e organizzazioni possono dunque gestire, supportare, mettere in sicurezza e tracciare i dispositivi mobili end-to-end sotto la responsabilità aziendale e dei dipendenti.

Per Gigaset GX290 PRO gli aggiornamenti di sicurezza sono offerti opzionalmente per un periodo di tempo più lungo: il terminale può anche essere personalizzato se parte di un ordine aziendale. Loghi aziendali, numeri IMEI, nomi di reparto o altre informazioni individuali possono essere incisi sul retro dei dispositivi, anche per piccole quantità.

Particolari software da installare sui dispositivi destinati all’uso professionale e che trasformano lo smartphone in un’interfaccia uomo macchina, possono essere definite per particolari forniture.

La configurazione di Gigaset GX290 PRO è molto flessibile: dalla schermata iniziale con il logo dell’azienda, alla gamma di app, a sfondi e suonerie quali i jingle aziendale, tutto può essere ordinato e installato per la personalizzazione. Gigaset GX290 plus in grigio titanio è in vendita nel negozio online Gigaset al prezzo di 329 euro.

