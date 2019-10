Icona degli AirPods con cancellazione del rumore dentro ad iOS 13.2 beta

Gli AirPods con cancellazione del rumore esistono anche se per ora sono solo dentro alla beta di iOS 13.2. A scoprire che, apparentemente, le eredi degli attuali AirPods, esistono effettivamente al di là dei rumors, è il sito americano 9to5Mac che ha individuato una loro icona nella versione del sistema operativo ancora in sviluppo.

Non si tratta solo di un’immagine ma ci sono intorno a essa altre informazioni. Ad esempio si apprende che la modalità soppressione del rumore viene chiamata “Focus Mode”; c’è anche il modello del prodotto: B298. Tenendo conto del pittogramma in questione, il design non cambia molto rispetto alle AirPods 1 e 2, se si esclude l’in-ear (come lascia intendere il nome, questi accessori sono caratterizzati dal fatto che entrambi gli auricolari per essere utilizzati devono essere inseriti all’interno dell’orecchio).

Il sito 9to5Mac riferisce che la nuova icona è stata individuata in un componente del sistema operativo che ha a che fare con le impostazioni di accessibilità, ed è dunque facile dedurre che i nuovi auricolari potranno funzionare alla stregua di apparecchi acustici e con la funzionalità “Ascolto dal Vivo” che già ora consente di ascoltare una conversazione in una stanza rumorosa o una persona che parla dall’altro lato della stanza.

Il sito statunitense riferisce ancora di tracce che lasciano immaginare impostazioni per diverse modalità di ascolto, la possibilità di attivare o disattivare la cancellazione del rumore, oltre ad una funzionalità non meglio precisata denominata “focus mode”.

Woah.. leaked AirPods (3?) with noise cancellation seem very similar to the earlier prototype leak. @bzamayo pic.twitter.com/tjjaEu08G3 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) October 2, 2019

Da maggio dello scorso anno si vocifera dell’arrivo di nuovi Airpods, auricolari che dovrebbero essere diversi fuori e dentro, con un design differente e includere tecnologia per la cancellazione del rumore (consentendo di “isolarsi” dai rumori del mondo esterno).

Poche settimane addietro è circolata voce secondo la quale i fornitori incaricati da Apple inizieranno a produrre gli AirPods di nuova generazione già a ottobre. Cupertino ha rilasciato negli scorsi mesi gli AirPods 2 con chip Apple H1 per rendere possibile i comandi vocali Hey Siri senza dover premere alcun pulsante, sono proposti sia con la custodia batteria standard sia con quella che supporta la ricarica wireless Qi.

In ogni caso l’arrivo di AirPods di nuova generazione, attesi con design diverso, secondo alcuni anche con cancellazione del rumore e resistenti all’acqua, era già stato indicato fin dal mese di aprile da Ming Chi Kuo, analista molto attendibile nel prevedere le novità di Cupertino.

Novità specifiche su AirPods 3 potrebbero arrivare tra qualche settimana. Nel corso di un evento dedicato, Apple potrebbe presentare nuove Airpods e nuovi MacBook Pro.

