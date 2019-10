Evento Apple il 29 ottobre dedicato al mondo Pro?

Apple sembra avere ancora nuovi prodotti in arrivo di cui si parla da tempo e, mentre la presentazione dei nuovi iPhone 2019, iPad 2019 e Apple Watch 5 oltre al lancio dei nuovi sistemi operativi può avere completato la gamma dei prodotti di largo consumo rimane aperto lo spazio per un secondo evento concentrato sul resto dei dispositivi che non sono stati aggiornati negli ultimi mesi.

La data più papabile per il possibile secondo evento Apple di questo trimestre è il 29 ottobre, tenendo presente che la multinazionale ha già fissato la presentazione dei risultati finanziari il 30 ottobre e che anche lo scorso anno Cupertino aveva presentato i suoi nuovi prodotti negli ultimissimi giorni del mese, svelando gli iPad Pro 2018.

Quest’anno il possibile evento Apple del 29 ottobre potrebbe essere particolarmente ricco di novità per i professionisti: non solo ll Mac Pro 2019 largamente anticipato (ma non ancora rilasciato) ma nell’elenco delle novità attese c’è anche un nuovo MacBook Pro 16”, prodotti che potrebbero essere affiancati dai nuovi iPad Pro 2019. Ma andiamo con ordine.

Apple ha già annunciato quasi tutto del nuovo Mac Pro 2019, svelato insieme al monitor professionale Apple Pro Display XDR: manca solo qualche dettaglio e soprattutto la data di inizio commercializzazione. Cupertino potrebbe anche annunciare la disponibilità tramite un comunicato stampa, ma trattandosi del primo Mac professionale in anni, sembra più probabile che possa dare risalto al lancio dal palco di un keynote insieme alla presentazione di quel che può fare con applicazioni di peso come il recentemente aggiornato Final Cut Pro. Una lunga serie di indiscrezioni e anticipazioni punta all’arrivo di un nuovo MacBook Pro 16” atteso con una tastiera di nuovo tipo che abbandona finalmente il meccanismo a farfalla, per adottare una struttura a forbice. Per alcuni sarà una macchina con design rivisto e soluzioni che probabilmente verranno estese anche agli altri portatili professionali nei mesi a venire.

Da tempo l’evento Apple di ottobre è sfruttato anche per introdurre nuovi iPad Pro, con l’atteso aggiornamento hardware per processore e magari per le fotocamere posteriori. Nei modelli attuali manca all’appello il processore Apple A13 e magari un update che porti per la prima volta su un tablet Apple la configurazione a doppia o tripla fotocamera. Dobbiamo ricordare però che secondo il sempre ben informato Ming Chi Kuo l’aggiornamento a iPad Pro ci sarà, ma solo nei primi mesi del 2020, così la presenza dei tablet professionali nell’evento Apple di ottobre rimane in forse.

In ogni caso l’elenco delle novità attese da Apple è ancora lungo e alcune di queste potrebbero comunque trovare spazio nell’ultimo keynote di quest’anno. Cupertino potrebbe annunciare Apple Tag, o come saranno ufficialmente chiamati i tracker per non perdere e rintracciare gli oggetti importanti. Tracce e indizi in questo senso abbondano da mesi, a partire dalla tecnologia Ultra Wideband, siglata UWB già integrata nel chip Apple U1 degli iPhone 11.

Teniamo volutamente per ultima una delle novità più trascurate dalle anticipazioni ma assolutamente importante per Cupertino: una nuova Apple TV 2019. I tempi sono maturi per un refresh hardware che porti un processore più potente, maggiore memoria e magari anche una porta HDMI 2.1.

Una nuova Apple TV con hardware aggiornato risulterebbe ancora più centrale ora nella strategia di Cupertino vista la disponibilità dell’abbonamento Apple Arcade per i videogiochi che spinge ad immagazzinare in locale sempre più spazio per il gaming e l’imminente arrivo dell’abbonamento alla tv in streaming di Apple TV+. Apple potrebbe implementare la tecnologia WideBand anche in Apple TV per farne un riferimento di localizzazione all’interno della casa.