Gogotool, il cubo salvaspazio multipresa con 3 USB

Di ciabatte multipresa ne esistono a centinaia, ma poche sono comode e pratiche in ambienti strategici – per esempio in cucina o dove c’è poco spazio per appoggiarne o appenderne una alla parete – come quella di Gogotool, la cui forma è il caratteristico punto di forza di una soluzione di questo genere.

Ha infatti la forma di un cubo e le misure, pari a 7,6 centimetri per ciascun lato, la rendono dimensionalmente sovrapponibile a quelle di un tradizionale cubo di Rubik. La spina è di tipo Shuko (più comunemente nota come “tedesca”) quindi come dicevamo ha senso acquistare questo adattatore solo se lo si andrà poi ad utilizzare nelle prese che presentano questa tipologia di attacco, come ad esempio quelle che generalmente troviamo in cucina. In questo modo infatti la compatibilità sarà perfetta e si potrà massimizzare tutti i suoi vantaggi.

In uno spazio infatti piuttosto esiguo amplia il numero di porte Shuko da una a tre, permettendo così di collegare fino a tre elettrodomestici diversi alla medesima presa. In più aggiunge tre porte USB-A alle quali si possono collegare altrettanti cavetti per alimentare e ricaricare i dispositivi, primi tra tutti il tablet dal quale magari si seguono le ricette, ma anche gli smartphone che si usano per avviare i timer per la cottura dei cibi o più banalmente un altoparlante Bluetooth che amplifica la musica in riproduzione da un dispositivo nelle vicinanze.

Complessivamente le tre uscite USB erogano un massimo di 3.1 A quindi possono ricaricare a piena velocità un tablet e uno smartphone oppure tre smartphone contemporaneamente. Se c’è bisogno di maggiore potenza è comunque possibile collegare un alimentatore ad una delle prese Shuko in quanto questo adattatore complessivamente supporta fino a 2.500 Watt di potenza.

L’altra comodità di questo adattatore è data dal pulsante che permette di interrompere il passaggio della corrente in un click e di ripristinarlo all’occorrenza. Buono anche il materiale che compone la scocca esterna: si tratta di policarbonato trattato per resistere fino a temperature di 750°C senza alcun ritorno di fiamma, inoltre come tutti gli altri dispositivi in vendita nel nostro paese è dotato di una serie di sistemi che lo proteggono da fulmini, sovratensione, cortocircuito, sovracorrente e sovraccarico.

Chi è interessato può comprarlo su Amazon dove al momento viene venduto al prezzo di 24,71 euro.

Concludiamo segnalando che l’azienda ha a disposizione diversi altri modelli di adattatori multipresa, altrettanto compatti e “intelligenti”, ciascuno con una sua diversa particolarità. Li trovate qui sotto con la pagina di riferimento su Amazon.

