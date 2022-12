Google annuncia la migliori app Android del 2022

Come Apple, anche Google ha premiato le migliori app dell’anno presenti su Google Play. L’azienda ha annunciato i Google Play Best of 2022, con la migliore app Android dell’anno individuata in Wombo’s Dream, un generatore artistico basato sulla IA. Se si guarda alle scelte utente, il vincitore è il fenomeno dei social media BeReal.

Respawn è stato tra i principali protagonisti. Apex Legends Mobile ha vinto sia il premio di Google, che quello della scelta dell’utente. Todoist è l’app preferita di Google per gli smartwatch Wear OS, mentre lo strumento di lettura di Pocket è la migliore app per tablet. Il miglior software per il benenessere è The Stigma App, una piattaforma comunitaria che discute di salute mentale.

In particolare, Google ha ampliato significativamente le categorie quest’anno, anche se in parte per promuovere le proprie piattaforme. Ora ci sono premi per le app Chromebook-friendly, tra cui la migliore app (BandLab) e il miglior gioco (Roblox). Very Little Nightmares è il gioco Play Pass preferito di Google e anche l’elenco dei giochi si è ampliato. Il porting Android di Papers, Please ha vinto il premio per la migliore storia, mentre il gioco Genshin Impact ha vinto il premio come miglior gioco in circolazione.

Trovate la sezione Best of 2022 del colosso direttamente su Play Store a questo indirizzo. Si tratta, effettivamente, di una finestra per i nuovi arrivati su Android e Chromebook che stanno cercando di espandere le proprie librerie di app sui dispositivi. Al momento, questa selezione di app fornisce un’idea chiara su quella che è la moda del momento, dove gli store sono popolati da app basate su IA, metaverso e giochi online.