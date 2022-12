Roblox soffia ad Apple il responsabile Interactive Media Group

John Stauffer, responsabile della divisione Apple dietro CarPlay e FaceTime, sta lasciando la multinazionale di Cupertino per unirsi a Roblox. Roblox sta reclutando John Stauffer come vicepresidente dell’ingegneria responsabile del motore principale del mondo virtuale. Riporterà direttamente al CTO Daniel Sturman.

Secondo un rapporto di Axios, Stauffer è stato avvicinato da Roblox circa un anno fa. Stauffer riferisce che ci è voluto un po’ per convincerlo, ma che i suoi figli sono entusiasti della prospettiva che suo padre costruisca Roblox:

John ha visto Apple crescere da un’azienda molto più piccola. Questo è un percorso che speriamo/vogliamo/auspichiamo che si realizzi

John Stauffer ha lavorato in Apple per oltre 23 anni e ha trascorso gli ultimi 14 alla gestione dell’Interactive Media Group del colosso. E’ stato dietro prodotti come CarPlay, FaceTime di gruppo e AirPlay.

La sua esperienza di ingegneria e leadership sarà probabilmente molto utile a Roblox, che spera di far funzionare la sua piattaforma su quanti più dispositivi possibile. Peraltro, ricordiamo che il gioco rappresenta un guadagno importante per Apple, con un rapporto di giugno 2021 che suggerisce come la società abbia guadagnato tre milioni di dollari al giorno di entrate da App Store.

In passato i rapporti tra Apple e Roblox sono stati oggetto di attenzione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha indagato sul trattamento che Apple ha riservato all’azienda di Roblox, popolare piattaforma di gioco online che ha spopolato negli ultimi anni, in particolare tra i bambini.

La relazione tra Roblox e Apple è stata messa sotto i riflettori per la prima volta all’inizio del 2021 come parte della battaglia legale che Epic contro Apple, perché durante il processo Epic ha descritto Roblox in parte come una raccolta di numerosi altri giochi, qualcosa che le regole di Apple sembrano proibire.

