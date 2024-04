Google distrugge miliardi di dati utente che affermava di non aver raccolto

Google ha accettato di distruggere o rendere anonimi miliardi di dati di navigazione web raccolti durante la navigazione in modalità “Incognito”. Questo secondo un accordo transattivo raggiunto a seguito di una class action proposta nelle scorse settimane.

L’accordo proposto nella class action Brown v. Google prevedrà anche una maggiore trasparenza da parte dell’azienda su come raccoglie informazioni in modalità Incognito e metterà limiti alla futura raccolta dei dati stessi. Se approvato da un giudice federale della California, il patteggiamento potrebbe riguardare 136 milioni di utenti Google. La causa del 2020 è stata intentata da titolari di account Google che hanno accusato l’azienda di tracciare illegalmente la loro navigazione anche setto funzione di navigazione privata attiva.

“Questo patteggiamento garantisce una vera responsabilità e trasparenza dal più grande raccoglitore di dati al mondo e segna un passo importante verso il miglioramento e il rispetto del nostro diritto alla privacy su Internet”, hanno scritto i querelanti.

Il portavoce di Google, José Castañeda, ha dichiarato che l’azienda è “felice di risolvere questa causa legale, anche se sempre ritenuta infondata.

La causa, inizialmente, richiedeva un risarcimento danni pari a 5 miliardi di dollari, anche se a seguito dell’accordo non sono previsti risarcimenti. Sebbene la class action non porterà soldi nelle tasche dei querelanti, questi potranno presentare singole richieste con cause separate.

“Non associamo mai dati agli utenti quando utilizzano la modalità Incognito”, ha aggiunto Castañeda. “Siamo felici di eliminare vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati ad alcun individuo, né sono mai stati utilizzati per alcuna forma di personalizzazione sugli annunci.

Come parte dell’accordo Google ha anche accettato di consentire agli utenti, per cinque anni, di bloccare i cookie di terze parti per impostazione predefinita in modalità Incognito, così da evitare che Google tracci gli utenti su siti web esterni mentre si trovano in navigazione privata.

