Google Pixel 7a è ora ufficiale

In occasione dell’evento Google I/O è stato ufficialmente presentato Pixel 7a, smartphone di Big G che promette funzionalità hardware e software avanzate a un prezzo accessibile (si parte da 509 euro).

Il chip integrato è il Tensor G2 (5nm) e varie funzionalità che si trovano in smartphone premium sono disponibili per la prima volta su uno smartphone A-Series, come lo sblocco con il volto, 8 GB di RAM, il display a 90 Hz e la ricarica wireless (con Pixel Stand o altri dispositivi di ricarica con certificazione Qi). Lo storage parte da 128GB.

Pixel 7a ha lo stesso design di Pixel 7 e 7 Pro (ma la scocca è in alluminio e non in vetro) con Barra della fotocamera disposta come su questi modelli e superfici lisce. Le dimensioni sono 152,0 x 72,9 x 9,0 mm (altezza x larghezza x profondità) e il peso è di 193,5 g

Il dispositivo è indicato come in grado di resistere a cadute e urti. La scocca in alluminio è composta per il 100% da materiale riciclato.

Pixel 7a è disponibile in quattro: grigio antracite, bianco ghiaccio, celeste e corallo (quest’ultima colorazione esclusiva del Google Store). Il produttore ha riferito anche dell’arrivo dei Pixel Buds A-Series color azzurro e custodie specifiche per Pixel 7a in cinque colori: grigio antracite, bianco ghiaccio, azzurro, verde marino e corallo.

Il sistema di fotocamere di Pixel 7a è stato aggiornato; la fotocamera principale è dotata di un sensore più grande del 72% rispetto a Pixel 6a e un nuovo obiettivo ultrawide da 13 megapixel consente di fotografare scene più ampie. Secondo Big G, la modalità Foto notturna è due volte più veloce rispetto a Pixel 6a.

È possibile ralizzare video 4K con la fotocamera anteriore da 13 megapixel e la funzionalità Esposizione lunga consente di catturare soggetti come una cascata. Il Tensor G2 permette zoom fino a 8x e sono presenti funzionalità software quali Gomma magica e Foto nitida, per migliorare le foto.

Tra le peculiarità di questo dispositivo, funzionalità software per la trascrizione della chiamata, funzioni che sfruttano l’IA per ridurre il rumore di fondo e la Traduzione dal vivo.

Google Pixel 7a si può già ordinare su Amazon.