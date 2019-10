Google Pixel 4, nelle specifiche in rete c’è anche Pixel Neural Core

Ancora altre notizie su Google Pixel 4, terminale ormai prossimo alla release sul mercato. Dopo numerose indiscrezioni su design e funzionalità, tra cui riconocimento del volto simile a Face ID, rilevamento degli incidenti automobilistici, un’app Registratore aggiornata e gesti per il controllo senza tocco, è il turno di una carrellata di caratteristiche praticamente ufficiali, tra cui spicca il misterioso “Pixel Neural Core”.

Secondo la scheda tecnica ufficiale trapelata in rete, Pixel 4 avrà un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e un display a 90Hz. Le differenze marcate tra Pixel 4 e Pixel 4 XL sono inevitabilmente le dimensioni dello schermo, 5,7 pollici contro 6,3 pollici, e la batteria, da 2,800 mAh sul modello più piccolo e 3,700 mAh su quello più grande. Entrambi permetteranno di scegliere tra uno storage di 64 o 128 GB.

Secondo le informazioni sul processore, entrambi i dispositivi sono etichettati come “Pixel Neural Core”, che sembra essere il nuovo nome del ” Pixel Visual Core ” che si trova su Pixel 3. Si tratta del chip di imaging responsabile dell’eccellente fotocamera dei Pixel, che offre scatti ottimali anche in condizioni di scarsa luminosità. Questo lascia presagire, dunque, foto ottime anche sui nuovi terminali.

È interessante notare che sembrano esserci delle modifiche anche al contenuto della confezione. Secondo 9to5Google, il dispositivo sarà già equipaggiato di cavo USB-C a USB-C da 1 metro, un adattatore di alimentazione USB-C da 18 W, un adattatore Quick Switch da USB-A femmina a USB-C maschio, uno strumento per l’estrazione della SIM e una guida rapida. Ciò significa che in confezione non ci sarà l’adattatore per cuffie USB-C o auricolari USB-C come precedentemente avvenuto con i Pixel 3, anche se questo potrebbe riguardare solo il pack USA, e non anche quello venduto in altri paesi.

Ad ogni modo, questa e altre risposte arriveranno il prossimo 15 ottobre, data di presentazione ufficiale per i due nuovi Pixel 4 made in Google.