JBL Tour PRO 2, debuttano i primi auricolari con display interattivo sulla custodia

JBL sta lanciando i suoi auricolari wireless della serie Tour, presentandoli come i primi al mondo ad avere uno schermo touchscreen integrato nella custodia. Il display LED montato sulla custodia può mostrare i controlli della musica e le funzioni di cancellazione del rumore attivo (ANC) avanzate di questi Tour PRO 2. Inoltre, la custodia è in grado di fornire fino a 30 ore di riproduzione aggiuntiva, mentre le cuffie stesse offrono un suono JBL Spatial adattativo ed “immersivo”.

Il design touchscreen è ormai così ben sviluppato, diffuso e conveniente che sembra possibile integrarlo in qualsiasi cosa, dalle coperture dei laptop ai pannelli posteriori degli smartphone. JBL ha spinto questa tendenza ancora più in là con le nuove cuffie Tour PRO 2, fornendo la custodia di uno schermo abbastanza grande (1,45 pollici di diagonale, più grande di alcuni vecchi smartwatch) da poter essere utilizzato al meglio. L’interfaccia grafica sviluppata da JBL permette di passare da una traccia all’altra, di attivare o disattivare la Modalità Ambientale e di controllare la ANC “adattativo”, nel caso in cui lo smartphone dell’utente non sia disponibile.

Specifiche tecniche

Gli auricolari Tour PRO 2 sono dotati di driver “dinamici” da 10 mm, in grado di produrre il “leggendario suono JBL PRO” e il suono JBL Spatial. Inoltre, hanno abbandonato la forma a popcorn dei loro predecessori Tour PRO+ a favore del look degli AirPod, che consente di ospitare 6 microfoni dietro una griglia estesa di steli per una qualità di chiamata VoiceAware “perfetta” e per le loro nuove specifiche ANC.

Le cuffie JBL Tour PRO 2 sono state anche aggiornate al Bluetooth 5.3 con tecnologia LE e propongono un design ovale con diverse dimensioni di gommini presenti nella scatola per un’ergonomia potenzialmente migliorata. Inoltre, contengono il Personi-fi 2.0 dalla loro casa madre per un suono “personalizzabile”.

Le cuffie, spiega la casa, hanno un’autonomia fino a 10 ore, portando la durata totale con la custodia LED fino a 40 ore per carica.

Il prezzo di partenza è di 249 euro. Su Amazon sono già disponibili con consegna per la fine del mese. Sono un po’ in ritardo, se si considera che lo scorso anno sono state presentate dalla società con una finestra di lancio prevista per gennaio 2023.

