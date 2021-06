I migliori sconti Prime Day della mattina 21 giugno

Siamo ufficialmente dentro il Prime Day e per questa prima mattinata di lunedì 21 giugno sono già una decina i prodotti che possiamo tranquillamente inserire tra i migliori sconti del momento. Parliamo infatti di offerte su prodotti di grandi marchi, primo tra tutti Apple che vede scontare due degli iPhone della nuova serie 12, oltre agli Apple Watch più recenti e quelli di terza generazione, ma anche gli accessori da affiancare ad iPad e Mac.

Oltre ad Apple anche altre aziende stanno sfruttando l’occasione per tagliare il prezzo di alcuni dei loro prodotti, come ad esempio Netatmo che propone la telecamera Presence che permette di illuminare e controllare l’ingresso di casa tramite smartphone e Apple Watch, oppure DJI che sconta il drone Mavic Mini Combo al minimo storico. Tra i migliori prodotti in offerta c’è inoltre il pacchetto Microsoft Office 365 Family che viene proposto a metà prezzo, il monopattino Ninebot by Segway e la lampada Xiaomi che salva la vista quando si sta lavorando (o giocando) al computer.

Di seguito trovate l’elenco degli articoli relativi ai migliori sconti per la mattinata Prime Day del 21 giugno, all’interno dei quali trovate non solo il link per l’acquisto ma anche un riepilogo di tutte le caratteristiche tecniche principali per ciascuno. Se invece queste informazioni le conoscete già e volete passare direttamente al sodo, subito dopo l’elenco vi alleghiamo la tabella con i box per accedere alla scheda prodotto su Amazon e procedere con l’acquisto.

Vi ricordiamo in ogni caso che si trattano di sconti importanti e particolari, perché lanciati durante il Prime Day di Amazon, quindi resteranno attivi soltanto fino alla mezzanotte del 22 giugno salvo esaurimento anticipato delle scorte. Pertanto se siete interessati vi consigliamo di non tergiversare troppo onde evitare di restare a bocca asciutta.

Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 703,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – bianco In offerta a 789,00 € – invece di 989,00 €

sconto 20% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco In offerta a 179,00 € – invece di 239,00 €

sconto 25% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 74,99 € – invece di 109,00 €

sconto 31% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 114,90 € – invece di 135,00 €

sconto 15% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 83,90 € – invece di 99,00 €

sconto 15% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 59,99 € – invece di 85,00 €

sconto 29% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT Presence In offerta a 209,00 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family, Fino a 6 Persone, Abbonamento Annuale, PC/Mac, Smartphone, Tablet, Box In offerta a 49,99 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Nero, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino al 22 giugno

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day: