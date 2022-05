Da Gucci e Oura l’anello smart di lusso da 18 carati

L’anello Smart di Oura ora ha una variante di lusso firmata Gucci: è lo stesso indossabile di cui parlammo diversi anni fa, quando fu annunciata la prima versione, e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Adesso Oura Smart Ring è arrivato alla terza generazione, la tecnologia è migliorata sensibilmente e anche il design è stato ritoccato offrendo un anello molto più compatto e bello da vedere.

Con la nuova variante realizzata in collaborazione con Gucci ci sono dentro tutti i componenti dell’ultimo anello di Oura, mentre il design è completamente diverso. Anziché presentare un lato semi-piatto è del tutto circolare ed è realizzato in corindone sintetico di colore nero con la famosa “G” intrecciata e altre decorazioni in oro giallo 18 carati.

Così Oura, dopo aver spinto oltre i limiti questo segmento di mercato dimostrando quanto piccolo possa essere un indossabile (anche se continua ad essere un po’ più grosso rispetto ad un anello tradizionale), adesso punta alle collaborazioni coi grandi marchi della moda per aumentare il proprio prestigio.

In soli quattro grammi di peso ci si può mettere al dito un pezzo di tecnologia capace di tenere traccia della frequenza cardiaca, della quantità di ossigeno nel sangue, del sonno e della temperatura corporea, e sfruttare una serie di algoritmi per far sapere all’utente quando il suo corpo è particolarmente stressato oppure malato. Si presume persino che riesca a offrire una misurazione cardiaca più precisa visto che utilizza le arterie nelle dita anziché quelle più profonde che vengono impiegate dagli smartwatch per leggere lo stesso valore dal polso.

C’è anche un abbonamento che, al prezzo di 6 dollari al mese permette di accedere a tutte le funzioni dell’app, inclusa una sezione in continua espansione dove vengono introdotti approfondimenti e consigli personalizzati sulla salute, con sessioni audio guidate e altro ancora. Tuttavia per chi compra la versione di Gucci è compreso nel prezzo, datosi che rispetto alla versione in acciaio (in base alla versione scelta il prezzo oscilla tra i 314 e i 419 euro) costa 950 dollari, circa 880 €, quasi il triplo.

L’ingresso nel mercato di lusso per la tecnologia è un bell’azzardo. Sarà interessante vedere come andranno le vendite di questo anello: perfino Apple ha tentato l’uso dell’oro da 18 carati nella prima generazione di Apple Watch, ma fu un flop, e forse anche per questo ha evitato di riprovarci con le generazioni successive.