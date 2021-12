Prezzo folle con sconto del 36% per le Airpods Max solo 398,91€

Se vi interessano le cuffie AirPods Max dovete assolutamente andare su eBay dove grazie allo sconto di un venditore molto affidabile e un codice, comprando da app, le potete pagare solo 398,91 euro di gran lunga il prezzo più basso che abbiamo mai visto

Ricordiamo che le Airpods Max sono le cuffie più evolute del mondo Apple. Lanciate nella seconda metà di dicembre (la nostra recensione è qui) distinguono per tutte le funzioni tipiche delle Airpods Pro (inclusa ovviamente la soppressione del rumore) cui aggiungono driver dinamico da 40 mm con ridottissima distorsione armonica (inferiore all’1%) e una struttura più adeguata a garantire una elevata risposta ioffemusicale. Vengono anche fornite con una custodia che ne conserva la batteria.

Tra gli elementi notevoli do queste eccezionali cuffie, vi segnaliamo

Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica

Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema

Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria

La struttura è in acciaio inossidabile con aste telescopiche, i padiglioni sono in allumino semi-snodati, i cuscinetti sono in memory foam. La regolazione del volume e controlli dei brani e di Siri mediante una corona digitale (simile a quella di Apple Watch). La La batteria dura fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Amazon è stato il primo rivenditore solo online ad offrire le AirPods Max ed è stato il primo a ribassarle intorno a quota 440 euro. Ora eShopping (un grande rivenditore con 72mila giudizi positivi) le offre a 420 euro ma se comprate con l’app eBay e usate il codice XMASAPP21 le pagate 398,91 euro, il 36% in meno del loro costo ufficiale

Per avere questo prezzo dovete scaricare l’app eBay. Poi cliccare qui da dispositivo mobile aprendo l’app. Poi al carrello aggiungere il codice XMASAPP21. A quel punto il prezzo scenderà da 429,99 € (un prezzo già top) a 398,91 euro.

Comprate a partire da qui