Hello Kitty Island Adventure su Apple Arcade

Con il suo inconfondibile fiocco e il suo fascino delizioso, Hello Kitty ha conquistato cuori e menti di persone di generazioni e culture diverse. Ora è possibile vivere una avventura su un’isola insieme a Hello Kitty e ai suoi amici per riportare ai fasti di un tempo un parco tematico abbandonato.

Hello Kitty Island Adventure è un gioco di simulazione di vita reale nel quale chi gioca potrà fare amicizia con i suoi personaggi Sanrio preferiti, come Kuromi, Badtz-Maru e Cinnamoroll. Insieme a loro sarà possibile esplorare un’enorme isola, con un magico mondo sottomarino e tanti rompicapo, sfide e tesori misteriosi. Il gioco offre più di 40 ore di gameplay, che con il tempo diventeranno ancora di più.

Hello Kitty Island Adventure è disponibile solo su Apple Arcade. Chi gioca può invitare amici e amiche a unirsi al videogame, o giocare in solitaria, esplorando un mondo pieno di creature, cibi e misteri da svelare. È possibile scopire storie uniche, partecipare a divertenti mini-giochi, risolvere complicati rompicapo e scoprire tesori rari per creare l’isola paradisiaca per eccellenza.

Man mano che impara a conoscere l’isola, chi gioca avrà l’opportunità di scambiare regali, chiacchierare, sbloccare missioni e trame relative al proprio personaggio insieme ai suoi amici, e potrà anche guadagnarsi la possibilità di portare un personaggio con sé in giro per il mondo. Inoltre, ogni personaggio metterà a disposizione bonus unici per rendere più facile l’esplorazione: si potrà nuotare con Keroppi, volare con Cinnamoroll o avere un aiuto in cucina proprio da Hello Kitty. Nel corso della ricostruzione per riportare l’isola al suo antico splendore, chi gioca potrà “attirare” ancora più personaggi Sanrio riparando, personalizzando o decorando i bungalow degli ospiti, sparsi in tutta l’isola.

Apple Arcade è disponibile a di € 4,99, con un mese di prova gratuita. Con ogni abbonamento, fino a sei persone di un gruppo “In famiglia” possono accedere senza limiti a tutti i giochi in un catalogo di oltre 200 titoli, tutti senza interruzioni pubblicitarie e senza acquisti in-app. Qui i dettagli su come funziona Apple Arcade.