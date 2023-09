Hercules DJControl Impulse T7 per DJ in erba e vinile

Che sia per diletto o per professione, il DJ ha bisogno in ogni caso di un controller e uno dei migliori set per cominciare è il nuovo Hercules DJControl Impulse T7 che combina la sensazione dei veri dischi in vinile coi vantaggi della tecnologia digitale.

Monta infatti due giradischi motorizzati per dischi da 7″ che raggiungono i 33 giri partendo da fermi in appena un decimo di secondo, il tutto emulando la sensazione e il peso dei veri giradischi in vinile.

In questo modo è possibile quindi mixare, scratchare e fare il beatmatch, ma anche separare i dischi e il tappetino dai piatti metallici in modo da avere il pieno controllo della musica.

Mette a disposizione un layout in stile club, tra cui un equalizzatore a tre bande per ciascun canale e il controllo rotativo del filtro per creare le transizioni. Inoltre per ogni canale ci sono 8 pad retroilluminati per campionamenti e loop.

Questo controller offre anche la tecnologia Stem per generare la versione strumentale o senza base di un brano, con pulsanti dedicati per ciascuna funzione. Incorpora inoltre effetti richiamabili tramite il click di un pulsante e viene venduto insieme a una copia di Serato DJ Lite in modo da poter accedere a molte delle funzioni avanzate fin dal primo utilizzo.

Dal punto di vista costruttivo, è alto 9 cm a piedini aperti e ha ampio spazio sul fondo per far passare i cavi e proteggerlo al contempo dai liquidi, e ci sono le stesse guide beatmatch che troviamo negli altri prodotti della stessa linea in modo da poter suonare usando i piatti motorizzati.

Si può collegare al PC tramite USB e ci sono due uscite XLR, due RCA, due connettori per cuffie, uno di tipo mini-jack stereo da 3,5 mm e uno jack stereo da 6,35 mm.

Come dicevamo in apertura è un’ottima soluzione per chi si avvicina per la prima volta al mondo del DJ e vuole poter suonare a feste private e matrimoni.

Hercules DJControl Impulse T7, disponibilità e prezzo

Tutti i prodotti Hercules compreso il nuovo DJControl Inpulse T7 sono distribuiti in Italia da Exhibo. Il prezzo per questo nuovo controller è di 699,99 €.