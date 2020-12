HONOR Scale 2, la bilancia smart che vi mette in forma in offerta a 21,72 € su eBay

Preparatevi alle abbuffate natalizie e di fine anno con una bilancia intelligente. Già, così dopo le feste potrete tenere a bada il peso e rimettervi in forma durante l’anno. Honor Scale 2 è la bilancia smart che si abbina allo smartphone, e che su eBay ha il prezzo speciale 21,72 euro. Un’offerta da non perdere, cliccando direttamente a questo indirizzo.

La bilancia è un vero e proprio alleato quando si tratta di mantenere sotto controllo il proprio peso. Non solo, dato che è in grado di calcolare l’indice BMI, la massa grassa, massa muscolare scheletrica, la massa magra, il BMR, il tasso di acqua corporea, la massa ossea e altro ancora.

Dotato di chip ad alta precisione per rilevare ogni variazione del peso corporeo di appena 500 grammi, è in grado anche di misurare la frequenza cardiaca durante la pesatura e registrare la variazione della frequenza cardiaca a riposo.

Ancora, la bilancia fornirà dei veri e propri suggerimenti per perdere peso, in particolare per ridurre la massa grassa, suggerendo quale esercizio fisico svolgere e quali abitudini adottare per una vita più sana.

La bilancia può memorizzare fino a 50 utenti, che potranno tenere traccia dei dati registrati. Supporta Android 4.4 o versioni successive, non invece iOS. E’ in grado di pesare tra 2,5 e 150 kg, quindi adatta a bambini e adulti.

La bilancia in sé pesa appena 1,2 kg e misura 26 x 26 x 2,15 cm.

La si acquista in offerta speciale a 21,72 euro direttamente su eBay a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.