HP Envy 32 è un all-in-one finalmente diverso da iMac

In occasione del CES 2020 HP presenta un nuovo all-in-one, una macchina che, finalmente, prova a distinguersi dall’iMac, al quale finora un po’ tutti i produttori di all-in-one si sono ispirati: HP Envy 32 è un computer da scrivania dal quale forse potrebbero trarre ispirazione i designer di Apple, con Jony Ive ora fuori dai giochi.

HP Envy 32 All-in-One vanta un display 4K da 31,5 pollici con tecnologia HDR600, con rapporto di contrasto 6000:1, gamma cromatica estesa al 98% dello standard DCI-P3, trattamento anti riflesso e scheda video NVIDIA GeForce RTX. La tastiera è multi dispositivo perchè, oltre a controllare il computer, basta premere un pulsante per essere impiegata anche con smartphone e tablet.

Supporta fino a 32GB di memoria RAM DDR4 ed è disponibile in configurazioni dotate fino a un massimo di 1TB di archiviazione storage SSD. Interessante la possibilità di usare la base del computer come ricarica wireless (brevetti di questo tipo sono stati registrati anche da Apple) e sfruttare gli speaker di Bang & Olufsen integrati da un telefono (anche senza PC). La videocamera compare/appare da uno sportellino dedicato in alto. Sul versante porte abbiamo: una Thunderbolt 3, una USB-C, due USB-A, 2 HDMI (out/in) e Ethernet.

I prezzi negli USA partono da 1.899 dollari per la versione con un processore Intel Core i5-9400, scheda grafica GeForce GTX 1650, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e disco rigido 1TB.

