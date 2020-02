Le Nikon Z7 e Z6 ora riconoscono anche gli occhi e il muso di cani e gatti

Le fotocamere mirrorless Nikon Z6 e Z7 ora sono in grado di riconoscere e focheggiare automaticamente sugli occhi di cani e gatti. Il merito va all’aggiornamento firmware 3.0 rilasciato di recente, che va a potenziare il sistema di messa a fuoco delle due macchine migliorando il riconoscimento della funzione Eye-Detection.

Mentre quest’ultimo riconosce i volti e gli occhi umani, il nuovo potenziamento dell’AF con rilevamento animali di fatto consente di riconoscere gli occhi e i musi di cani e gatti per una messa a fuoco potenziata, cosentendo così di concentrarsi unicamente sull’inquadratura creativa di composizione.

Questa nuova versione del firmware va a migliorare anche la funzionalità Inseguimento soggetto di tracking, ora in grado di funzionare in modo più simile alla funzionalità di tracking 3D delle fotocamere SLR digitali Nikon, garantendo così una maggiore facilità d’uso.

Inoltre, è stato aggiunto il supporto per altre marche di card di memoria CFexpress (la versione 3.00 del firmware supporta anche le card CFexpress di tipo B prodotte da Prograde e Lexar).

C’è anche una novità per quanto riguarda la fotocamera Z50, migliorata con la versione firmware 1.10 nel funzionamento dell’AF quando si registrano autoritratti nel modo filmato. Alla base di questo aggiornamento ci sono le numerose richieste degli utenti, che desideravano che la fotocamera mantenesse la messa a fuoco durante la registrazione dei volti.

Attualmente, quando gli autoritratti vengono registrati nel modo filmato, il modo di messa a fuoco viene bloccato nel modo AF-S. Con il nuovo aggiornamento, il modo di messa a fuoco viene invece bloccato nel modo AF-F. Questa modifica migliora il funzionamento consentendo alla fotocamera di mantenere la messa a fuoco sul volto del soggetto nella registrazione di filmati.

Nel dettaglio

L’AF con rilevamento animali sulle Nikon Z6 e Z7 come dicevamo aggiunge il supporto per cani e gatti alla funzionalità di rilevamento del volto e degli occhi. Quando vengono rilevati musi e occhi di più animali, è possibile utilizzare il multi-selettore o un semplice tocco per selezionare quali dovranno essere messi a fuoco dalla fotocamera. Nella registrazione video possono essere rilevati i musi degli animali.

Per conferire una sensazione di funzionamento più simile al tracking 3D delle fotocamere SLR digitali Nikon, l’Inseguimento soggetto di cui sopra è stato modificato con la ripresa delle immagini fotografiche nel modo AF-C. La fotocamera insegue il soggetto mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa oppure il pulsante AF-ON viene tenuto premuto. Per una maggiore operatività, la funzionalità Inseguimento soggetto di tracking termina quando l’utente toglie il dito dal pulsante e viene riattivato il punto AF selezionato prima dell’avvio dell’Inseguimento soggetto.

Inoltre, la transizione dalla visualizzazione area AF auto alla visualizzazione selezione soggetto può essere assegnata a un controllo personalizzato. Tutti questi cambiamenti accrescono i potenziali di inseguimento tracking e facilitano l’attivazione e il cambio del soggetto “target” mentre si traguarda attraverso il mirino.

Link per il download

Maggiori informazioni sulle fotocamere Nikon in questa sezione del nostro sito web.