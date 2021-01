Intel Mobileye promette veicoli autonomi per tutti ovunque

Mobileye, azienda di Intel, ha presentato in anteprima al CES 2021 stategie e tecnologie che, a suo dire, consentiranno ai veicoli autonomi (AV) di ottemperare alla loro promessa di salvare vite umane in tutto il mondo. Nel corso di due del Consumer Electronics Show (CES), il Presidente e Ceo di Mobileye, Amnon Shashua ha riferito di come Mobileye si prepara a essere vincente a livello globale nel settore degli AV.

«Il supporto di Intel e il nostro approccio in tre fasi (Mobileye Trinity) significa che possiamo crescere a ritmi senza precedenti» ha spiegato Shashua. «Fin dagli inizi, ogni parte del nostro piano mira a una rapida espansione sia geografica che economica e l’annuncio di oggi mostra come le nostre innovazioni ci consentano di implementare questa strategia».

Nel descrivere l’approccio Mobileye Trinity, Shashua ha spiegato l’importanza di fornire una soluzione di rilevamento che sia di diversi ordini di grandezza più efficace rispetto a quella di un guidatore umano di normale abilità. Ha spiegato come la tecnologia di Mobileye, compresa la tecnologia di mappatura Road Experience Management (REM), il processo di guida Responsibility-Sensitive Safety (RSS) e due sottosistemi di sensori separati e realmente ridondati basati su tecnologie avanzatissime di videocamere, radar e LiDAR, si combinano per fornire la soluzione.

La soluzione di Mobileye parte da una poco costosa videocamera come sensore primario, combinata con un sistema di sensori secondari ridondati che abilitano un processo di guida più sicuro che, secondo Intel, è di almeno tre ordini di grandezza rispetto alle abilità di un essere umano. Utilizzando la tecnologia True Redundancy Mobileye può certificare questo livello di prestazioni più rapidamente e a costi inferiori rispetto a chi adotta sistemi fused.

Shashua ha spiegato che l’azienda prevede un futuro in cui gli AV saranno sempre più in grado di rilevare oggetti e percepire le distanze sulla base di segnali radio e luminosi, aumentando sensibilmente gli standard di sicurezza stradale. Mobileye e Intel stanno presentando soluzioni innovative nel campo dei radar e lidar, ottimizzando al contempo l’efficienza dell’elaborazione dei dati e i costi.

Grazie a una elaborazione di segnale interamente digitale allo stato dell’arte, differenti modalità di scansione, tecnologie rich raw detection e multi-frame tracking, il software-defined imaging radar di Mobileye secondo Intel rappresenta un nuovo paradigma di architettura e consentirà significativi avanzamenti delle prestazioni.

Shashua ha spiegato come la fab di Intel specializzata nella fotonica in silicio consentirà di inserire elementi laser passivi e attivi su un chip di silicio. Commentando il lidar SoC previsto per il 2025, Shashua dichiara che «Si tratta di un’innovazione dirompente che chiamiamo circuito integrato fotonico, PIC (Photonic Integrated Circuit). Ha 184 linee verticali che vengono spostate per mezzo dell’ottica. Disporre di fab che sono in grado di svolgere questo lavoro è molto, molto raro, quindi Intel ha un notevole vantaggio nel costruire questi LiDAR».

Nella sessione di lunedì, Shashua ha spiegato il pensiero che sta dietro alla tecnologia di mappatura in crowdsourcing di Mobileye. La tecnologia di Mobileye è in grado di mappare automaticamente il mondo, con quasi 8 milioni di chilometri tracciati ogni giorno e quasi un miliardo di chilometri mappati a oggi. Il processo di mappatura differisce da altri approcci nella sua attenzione ai dettagli semantici, che sono fondamentali per la comprensione e contestualizzazione dell’ambiente da parte dell’AV.

«Perché i veicoli autonomi possano ottemperare alla loro promessa di salvare vite», spiega Intel, «devono avere un’ampia diffusione ed essere in grado di guidare pressoché ovunque”. Il processo automatizzato di creazione delle mappe di Mobileye utilizza una tecnologia installata su quasi un milione di veicoli già dotati delle funzioni di assistenza avanzata alla guida di Mobileye.

Per dimostrare i vantaggi di queste mappe automatizzate per gli AV, Mobileye inizierà a testare i propri AV in quattro nuovi paesi senza inviare tecnici specializzati in loco. Saranno inviati invece dei veicoli ai team locali che supportano i clienti di Mobileye. Dopo un’adeguata formazione sulla sicurezza, questi veicoli saranno in grado di funzionare. Questo approccio è stato utilizzato nel 2020 per consentire agli AV di iniziare a circolare a Monaco di Baviera e Detroit nel giro di pochi giorni.

