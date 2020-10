Huawei Honor Band 5i, il bracciale per tenersi in forma a meno di 25 euro

Volete uno smartband moderno, funzionale e soprattutto economico? Al momento potete mettere le mani sul Huawei Honor Band 5i per meno di 25 euro grazie ad un’offerta lampo attualmente in corso.

Una delle peculiarità di questo bracciale risiede nella facilità di ricarica della batteria interna: non servono cavetti perché basta sfilare una metà del cinturino per accedere allo spinotto USB e collegarlo quindi direttamente alla porta del computer o di un comune alimentatore per ripristinarne l’energia. Si tratta di una funzione molto comoda perché, in caso di bisogno, si può ricaricare facilmente un po’ ovunque, anche al ristorante o a casa di un amico.

Per quanto riguarda le funzioni, può tenere traccia di 9 attività sportive diverse, comprese la camminata e la corsa indoor. E’ dotato di alcuni sensori che gli consentono di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e perfino la quantità di ossigeno nel sangue, caratteristica molto ricercata in questo periodo di pandemia dove un basso livello di saturazione può essere il campanello d’allarme di un possibile contagio.

Come qualsiasi altro smartband dotato di display (monta nello specifico un pannello touch a colori da 0,96″) può mostrare le notifiche ricevute sullo smartphone direttamente sul polso e in tempo reale. Permette anche di effettuare pagamenti elettronici tramite modulo NFC, ha una funzione per il controllo dello scatto remoto dello smartphone e l’opzione trova telefono, per farlo squillare qualora lo doveste perdere di vista. Si trasforma anche in un telecomando da polso per controllare la riproduzione musicale dello smartphone, molto comodo soprattutto quando si utilizza quest’ultimo in una postazione fissa, magari collegato all’impianto audio casalingo.

Huawei Honor Band 5i analizza anche il riposo in modo da migliorarne la qualità giorno dopo giorno ed è impermeabile: resiste ad immersioni fino a 50 metri di profondità. Rispetto all’Honor Band 5, oltre al diverso design, ha una risoluzione leggermente minore, schermo TFT anziché AMOLED e una batteria più piccola che promette 9 giorni di autonomia anziché 15.

Si tratta comunque di un ottimo smartband soprattutto se si è orientati al risparmio, senza però rinunciare alle caratteristiche più moderne. Al momento infatti, grazie ad un’offerta lampo attiva su Gearbest, lo potete comprare per poco meno di 25 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.