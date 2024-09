Hisense, i laser TV da 150 pollici sono pronti

Pubblicità

Hisense è pronta a produrre in serie i suoi laser TV da 150 pollici: la notizia è stata data durante la conferenza “Light of The Future” dedicata allo sviluppo dell’industria dei display laser tenutasi in Cina il 19 settembre. In questa occasione sono saltate fuori nuove idee per lo sviluppo di questa nuova tecnologie che mirano anche a ripensare il mondo dei display del prossimo decennio, e Hisense ne ha approfittato per cavalcare l’onda di un mercato che sta crescendo sempre più.

Il consumo di televisori da 100 e più pollici infatti è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni – spiega Dennys Li, Presidente di Hisense Visual Technology – e i laser TV sono tra i prodotti che più di altri fanno da traino. È infatti proprio grazie a questi che il grande schermo è diventato sempre più popolare tra le famiglie, considerata anche l’elevata versatilità della tecnologia che, talvolta, si propone attraverso schermi futuristici dal design arrotolabile o a sollevamento.

Hisense intende collaborare con i partner del settore per guidare il progresso della tecnologia display, e nel breve termine si dice pronta a soddisfare la domanda avviando la produzione in serie dei laser TV da 150 pollici, un modello persino migliore di quello che avevamo provato l’anno scorso (trovate il racconto dellanostra esperienza qui) che si ferma a 120 pollici.

Perché sempre più persone comprano il Laser TV

Parte del successo dei Laser Cinema è data dalla possibilità di impiegarli per videogiocare in modi nuovi e ancora più immersivi, oltre che per creazioni artistiche di luci e ombre e per dare nuove opportunità di intrattenimento nel settore del turismo culturale.

Da non sottovalutare poi la capacità di ridurre l’unità principale dei laser TV alle dimensioni di un tablet, permettendo così di portare il cinema ovunque e integrarlo facilmente con l’arredamento domestico. Per il futuro si prevede poi una sempre maggiore integrazione con le tecnologie di intelligenza artificiale, che ne guiderà l’interazione e ne espanderà le possibilità di utilizzo.

Grazie all’AI i futuri Laser TV e proiettori laser assumeranno il ruolo di assistenti smart, soddisfacendo le esigenze dell’intera famiglia moderna.

Hisense in questo mercato è attiva da alcuni anni, con numerose apparizioni alle fiere tematiche e diversi modelli già commercializzati, come l’ottimo 88L5VG. L’azienda comunque non è solo laser TV: trovate tutte le notizie che la riguardano, insieme ad approfondimenti su nuovi prodotti e tecnologie in arrivo in questa sezione del nostro sito web.