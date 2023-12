Hyundai svela il pneumatico con catene da neve retrattili

Con l’avvento delle auto elettriche il settore delle automobili ha enormemente accelerato sull’innovazione: alcune soluzioni sono già disponibili, altre originali e promettenti arrivano sotto forma di brevetti, come quello del nuovo pneumatico – ruota del gruppo Hyundai Kia dotato di catene da neve integrate e retrattili a comando.

L’invenzione promette che in futuro, si spera non troppo lontano, non servirà più effettuare il cambio gomme invernali o perlomeno non dover più trasportare sempre in auto le tradizionali catene da neve. Anche se colti all’improvviso da una nevicata non sarà necessario scendere dall’auto per installare le catene, evitando freddo e sporco: si rimane nell’abitacolo al caldo e si preme un pulsante.

La tecnologia brevettata da Hyundai Kia sfrutta infatti una lega a memoria di forma azionabile tramite corrente elettrica. Invece che catene vere e proprie si tratta di moduli in lega a memoria di forma installati in scanalature radiali equidistanti.

Anche se la descrizione può sembrare un po’ ostica, il filmato YouTube del costruttore che riportiamo nell’articolo ne mostra il funzionamento. Quando non servono catene i moduli in lega a memoria di forma rimangono compressi all’interno del pneumatico – ruota, basta premere un pulsante per farli azionare, facendo fuoriuscire i pannelli che fungono da catene per la neve.

Il costruttore non indica se e quando questa tecnologia sarà disponibile sui suoi veicoli, ma dalle dichiarazioni sembra ci siano le intenzioni di portarla sul mercato:

“Questa innovazione, che si spera verrà introdotta un giorno sui veicoli Hyundai e Kia, riflette il nostro impegno nel trasformare le tecnologie avanzate in soluzioni reali a vantaggio dei clienti. Continueremo a sviluppare tecnologie che migliorano la sicurezza e la comodità dei nostri veicoli e apportano valore ai nostri clienti”.

Il gruppo Hyundai è particolarmente attivo sul fronte innovazioni e brevetti per auto. Negli scorsi giorni ha svelato Uni Wheel, un innovativo sistema di trazione per auto elettriche che promette di rivoluzionare resistenza e affidabilità, offrendo allo stesso tempo ancora più spazio per abitacolo, persone e batteria: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo di macitynet.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Hyundai. Per tutti gli articoli che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.