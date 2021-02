I bidoni della spazzatura di Dublino sono smart

A Dublino è possibile trovare per strada dei bidoni “smart” per la spazzatura, in grado di inviare avvisi quando sono quasi pieni e semplificare il servizio della nettezza urbana. I bidoni in questione, riferisce TheNextWeb – sono ora utilizzati anche per misurare “l’operosità” della città e per alloggiare piccole infrastrutture di telefonia mobile che permettono di migliorare la connettività.

Il bidone-smart è un progetto-pilota del consiglio comunale di Dublino, contenitori in grado di tenere conto di marcature temporali ogni volta che si deposita la spazzatura. I dati dei quali il bidone è in grado di tenere conto – spiega Jamie Cudden, Smart City Program Manager di Dublino – offrono un’istantanea del “polso della città”, in un momento nel quale ci è una domanda senza precedenti per determinate tipologie di “insights” (analisi) a livello locale e nazionale.

“I nostri 350 bidoni si trovano nei parchi, nel centro città e nei quartieri periferici, permettendo di farsi un’idea delle attività in corso in differenti parti della città, consentendo di ottenere dati che sono complementari ad altri dataset (set di dati), ricavando elementi in termini di “operosità” ed elementi che permettono di capire cosa accade in città”, spiega ancora Jamie Cudden.

Minuscoli sensori radar sono stati collocati su circa 20 bidoni al fine di ottenere una migliore granularità dei dati, tenendo conto ad esempio del rumore dei passi.

A Dublino stanno esplorando nuovi modi per usare i bidoni in questione, contenitori che potrebbero essere usati – tra le altre cose – per integrare apparecchiature con piccole cellule per aumentare la densità delle reti e spianare la strada al 5G.

L’idea è parte di più ampi sforzi della città per aumentare la connettività in città e che comprende la creazione di nuovi dipartimenti per le telecomunicazioni, scelta dettata dalla pandemia che ha evidenziato a livello globale l’importanza dell’accesso a internet per il lavoro, lo studio e le connessioni sociali.

Dublino presiede il programma Connected City Infrastructure che prevede varie iniziative che mirano a mostrare la capacità di centri urbani di coniugare la tecnologia con un’elevata qualità della vita.