San Valentino in streaming, i film per gli innamorati su Amazon Prime Video

L’amore romantico, divertente, appassionato, felicemente ricambiato, negato, odiato, desiderato. Il cinema ha raccontato tutte le facce del sentimento che viene celebrato nella giornata di San Valentino.

I titoli migliori di film romantici da scoprire o rivedere su Amazon Prime Video sono compresi in una raccolta speciale perfetta per un San Valentino in streaming.

Dai giovani innamorati di The Map of Tiny Perfect Things di Ian Samuels (una novità su Prime Video, disponibile dal 12 febbraio) alla storia d’amore a tempo di jazz Sylvie’s Love di Eugene Ashe, passando per gli anni ’90 con film diventati ormai classici, come il premiatissimo Shakespeare in Love o Notting Hill, ma anche il premio Oscar per la migliore sceneggiatura Lost in Traslation con Bill Murray e Scarlett Johansson.

Da non perdere anche commedie divertenti – e più irriverenti – come Non succede, ma se succede… con Charlize Theron e Seth Rogen, Abbasso l’amore con Renée Zellweger e Palm Springs con Andy Samberg.

Per chi cerca un vero classico della storia del cinema, ci sono gli intramontabili battibecchi amorosi di Cary Grant e Katharine Hepburn in Susanna di Howard Hawks, o Dirty Dancing, irrinunciabile cult anni ’80 per cuori romantici.

Per chi invece preferisce una maratona di serie TV, Modern Love, serie antologica tratta dall’omonima rubrica del New York Times, racconta le varie facce dell’amore nella Grande Mela, mentre l’acclamata This Is Us ripercorre le vite dei componenti della famiglia Pearson facendo emozionare anche i più duri di cuore.

