I consigli di Apple per usare i nuovi Mac con monitor 8K

I MacBook Pro da 14 e 16″ 2023 e il Mac Mini 2023 con chip M2 Pro integrano l’uscita video HDMI 2.1 che consente di collegare un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60Hz oppure 4K a 240Hz.

Le TV che offrono questa risoluzione non sono molte (e potrebbero diventare ancora di meno con l’aggiornamento di direttive della Commissione europea che obbligherà i produttori a revisioni), ma anche i monitor 8K sul mercato sono pochissimi, ma chi vuole o un giorno vorrà collegare le macchine in questione a questi display può farlo.

In un documento di supporto specifico, Apple spiega che alcuni Mac supportano la risoluzione 8K, refresh rate of fino a 240Hz con le risoluzioni 4K e il variable refresh rate (VRR) o frequenza di aggiornamento variabile che in sostanza si occupa di sincronizzare i frame generati dalla scheda video con quelli riprodotti sulla TV/monitor), permettendo di ottenere sempre un flusso video costante, omogeneo e privo di artefatti.

Per collegare i MacBook Pro 2023 e i Mac mini 2023 (con chip M2 Pro) a display 8K, Apple consiglia l’uso di un cavo HDMI Ultra High Speed 48 Gbps; il cavo che Apple suggerisce è l’UltraHD di Belkin da 2m che Apple vende 39,95 euro (si trova anche su Amazon); questo è compatibile con Dolby Vision HDR, supporta risoluzioni fino a 7680×4320 e ampiezze di banda fino a 48 Gbps.

Apple suggerisce di usare il cavo in questione, collegandolo direttamente dalla porta HDMI del Mac a quella del display e per ottenere la massima risoluzione e il massimo refresh rate di non usare adattatori; dalla sezione “Schermi” delle Impostazioni di SIstema è possibile cambiare impostazioni, definizione, disposizione.

Il nuovo Mac mini 2023 M2 si compra anche nel negozio di Apple su Amazon.