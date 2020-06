I due nuovi iPhone 12 Pro avranno schermi ProMotion fino a 120Hz

Promotion si, ProMotion no: da anni questa tecnologia già implementata da Apple ma esclusivamente nella gamma iPad Pro, è prevista in arrivo sugli smartphone di Cupertino, anche se finora non è successo: ora un altro leaker considerato affidabile anticipa che entrambi i nuovi modelli di iPhone 12 Pro avranno ProMotion per schermi super fluidi con frequenza di aggiornamento variabile in base al tipo di contenuto.

Ricordiamo che si è iniziato a parlare di questa tecnologia su iPhone fin dal 2017, anno in cui Cupertino ha introdotto per la prima volta schermi a 120Hz nel 2017 con iPad Pro da 10,5 pollici e con iPad Pro da 12,9 pollici. Nelle scorse settimane però si sono alternate diverse anticipazioni da più fonti che di volta in volta hanno confermato e poi messo in dubbio l’arrivo di questa tecnologia negli iPhone 12. Invece non sembra avere dubbi al riguardo, o quasi, il leaker che si firma Ice universe.

A suo dire infatti una fonte affidabile ha confermato che Apple ha stabilito la frequenza massima di aggiornamento a 120Hz, sia per iPhone 12 Pro che per iPhone 12 Pro Max. Quindi, salvo problemi e imprevisti, i due nuovi modelli top di gamma di quest’anno saranno dotato della tecnologia e delle funzione che il marketing di Apple ha battezzato ProMotion. In pratica la frequenza di aggiornamento viene regolata in modo dinamico dal sistema in base al tipo di contenuto visualizzato, così per esempio videogiochi, video e film sono visualizzati con refresh a 120Hz per assicurare movimenti, animazioni e scrolling al massimo della fluidità.

Viceversa quando l’utente legge la posta elettronica, un ebook o altri contenuti meno dinamici il sistema ProMotion riduce la frequenza di aggiornamento perché la visione non viene compromessa e allo stesso tempo è possibile ridurre i consumi di energia. Fin qui nessun problema, tranne però una differenza sostanziale di cui occorre tener conto: infatti mentre gli iPad Pro sono tutti dotati di ottimi schermi ma tutti panelli LCD, i nuovi iPhone 12 sono tutti attesi con display OLED.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate. — Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020

Per questa ragione un esperto di display e anche altri leaker indicano che l’hardware e schermi degli iPhone 12 sono in grado di suppotare ProMotion, ma che probabilmente Apple non lo avrebbe attivato a livello di sistema per non incidere troppo sui consumi. In questo scenario l’arrivo sarebbe stato posticipato agli iPhone 2021 dotati invece di schermi OLED con tecnologia LPTO a basso consumo, più indicata per funzionare con ProMotion.

In ogni caso sempre più indizi puntano su schermi fino a 120Hz per i due iPhone 2020 top di gamma. Una funzione di accessibilità scoperta in iOS 14 presentato alla WWDC 2020 sembra confermare questa funzione: nel pannello di Accessibilità alcuni sviluppatori che stanno già usanto iOS 14 beta hanno individuato un interruttore per limitare il frame rate a 60 FPS, lasciando così dedurre che i nuovi terminali potranno superare il refresh di 60Hz, limite massino degli attuali iPhone 11.

In ogni caso sempre più indizi puntano su schermi fino a 120Hz per i due iPhone 2020 top di gamma. Una funzione di accessibilità scoperta in iOS 14 presentato alla WWDC 2020 sembra confermare questa funzione: nel pannello di Accessibilità alcuni sviluppatori che stanno già usanto iOS 14 beta hanno individuato un interruttore per limitare il frame rate a 60 FPS, lasciando così dedurre che i nuovi terminali potranno superare il refresh di 60Hz, limite massino degli attuali iPhone 11.

