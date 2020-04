I fondatori di Instagram creano l’app che traccia la crescita di Covid-19

I fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, hanno lanciato Rt.live, un sito web dedicato al monitoraggio della velocità con cui l’epidemia di COVID-19 si sta diffondendo in ogni stato degli Stati Uniti. A differenza di molti altri strumenti simili, questa nuova dashboard misura il tasso di crescita tramite indice Rt.

“Rt” è una metrica comunemente usata durante la pandemia di COVID-19. Misura il numero medio di persone che vengono contagiate da una persona infetta. Maggiore è l’Rt, più veloce si diffonde il virus.

Se il valore di Rt è superiore a 1, il virus si diffonderà rapidamente”, spiega il sito Web Rt.live. Quando Rt è inferiore a 1, il virus smette di diffondersi.” Krieger ha spiegato alcune delle motivazioni alla base del lancio della dashboard di Rt.live in un’intervista con TechCrunch:

Abbiamo creato Rt.live perché crediamo che Rt – il tasso di infezione efficace – sia uno dei modi migliori per capire come si sta diffondendo COVID

L’obiettivo è che i dati sul pannello di controllo diventino utili agli stati proprio per considerare se e quando riaprire i negozi e le attività. Il sito web creato dai fondatori di Instagram per tracciare la crescita di Covid-19, disponibile da questa pagina, mostra gli Stati USA in cui gli ordini di lockdown sembrano funzionare, come New York, dove il punteggio Rt è a 0,54. La Georgia ha il più alto tasso di infezione con un punteggio Rt di 1,5.

Sono tante ad oggi le applicazioni che mostrano lo stato di avanzamento del virus. Da quella Microsoft alle applicazioni Apple.