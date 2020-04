Amazon Storyteller 2020, il concorso per scrittori arriva in Italia

E’ in programma Amazon Storyteller 2020, la prima edizione di una iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni letterarie. Aperta ad autori indipendenti a partire dal 1 maggio 2020, vuole riconoscere l’eccezionale lavoro degli autori autopubblicati, sia nelle categorie fiction sia in quelle non-fiction.

Seguendo la decisione della giuria, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller attraverso cui l’autore riceverà un premio in denaro di 3.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing del valore di 20.000 euro per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore potrebbe essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Tutti gli altri finalisti riceveranno invece un e-reader Kindle Oasis.

«Ad Amazon crediamo che le belle storie meritino di essere celebrate ed è quello che vogliamo fare con l’iniziativa Amazon Storyteller» spiega Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna «Il nostro obiettivo è quello di sostenere sia gli aspiranti autori sia gli scrittori già affermati a pubblicare la loro prima o la loro prossima storia. Questo premio incoraggia le persone ad essere creative e a coltivare la propria passione per la scrittura».

La giuria incaricata di selezionare il vincitore italiano sarà composta dalla giornalista del Corriere della Sera Alessia Rastelli, dal conduttore radiofonico Rai Filippo Solibello e dagli autori Giulia Beyman, conosciuta per la serie di romanzi con protagonista Nora Cooper, dall’autore di romanzi e racconti, tra giallo e noir, Riccardo Bruni e Carmelo Abbate, per vent’anni giornalista e inviato di Panorama e attualmente uno dei protagonisti della trasmissione Quarto Grado, su Rete 4.

Come dicevamo l’iniziativa, che ha riscosso un notevole successo in altri paesi, con questa edizione 2020 arriva anche in Italia «Stiamo cercando la prossima miglior storia originale in lingua italiana» aggiunge Jose Chapa, direttore della categoria Libri di Amazon EU «Autori affermati e in erba possono partecipare con le loro storie e cogliere l’opportunità di promuovere il proprio libro su Amazon.it e sul Kindle Store».

Regole di partecipazione

Dal 1 al 31 agosto 2020 gli autori hanno la possibilità di inviare una richiesta di adesione all’iniziativa e pubblicare i loro testi, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it).

Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa – saranno disponibili per i clienti di Amazon.it. Il vincitore del premo Amazon Storyteller 2020 sarà annunciato a novembre 2020 e all’interno della pagina web dedicata all’iniziativa il giorno seguente.