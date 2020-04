In sconto l’altoparlante Aukey M30 con subwoofer dedicato a 29,99 euro

Macitynet ha recensito l’altoparlante Aukey M30 a questo indirizzo; si tratta di uno speaker progettato per l’ascolto musicale indoor, con un occhio particolare al design, grazie alla scocca rivestita in tessuto, l’ideale per amplificare la musica in wireless nel salotto o sulla scrivania dell’ufficio e ora lo potete comprare in sconto: 37,99 euro spedizione inclusa.

Il punto di forza dell’altoparlante, che lo differisce da molti altri della stessa fascia, è nel subwoofer dedicato. Dimensioni davvero contenute in circa 21 x 11 x 6 centimetri, con un peso non indifferente, che ne testimonia la qualità, di 805 grammi. Come già anticipato, è il subwoofer elemento distintivo della periferica, visibile ai due lati della cassa: una piastra in metallo levigato protegge il driver, vibrando visibilmente durante la riproduzione musicale anche a volumi medio-bassi.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come con il volume al 30% si ha una cassa che, all’interno di una stanza o di un piccolo ufficio, è capace di amplificare la musica creando un’atmosfera di sottofondo poco invadente e che, se posta a un lato della stanza, permette di parlare tranquillamente con una persona senza venire sovrastati dal suono. Al 50% del volume ha lo stesso effetto all’interno di un salotto o un negozio di medie dimensioni, mentre tra il 70% e il 100% si ha tra le mani uno speaker capace di riempire una camera sovrastando tranquillamente l’eventuale brusio di 4 persone che parlano tra loro.

Aukey M30 è una buona cassa, con il quid pluris del subwoofer dedicato, che la rende preferibile a soluzioni di pari potenza non solo nell’ascolto musicale ma anche nell’uso combinato con qualche videogioco su tablet e computer, grazie anche all’ottima tridimensionalità del suono.

Solitamente Aukey M30 è in vendita su Amazon a 50 euro, ma con il codice sconto 2D5T5ID5 la si pagherà 20 euro in meno, ovvero 29,99 euro sedizione inclusa.