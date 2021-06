La nuova generazione Civic di Honda

Honda ha svelato le prime immagini della nuova Civic cinque porte, l’undicesima generazione della berlina sportiva ai vertici della categoria nata dalla Casa di Tokyo.

Civic rimane un modello fondamentale per Honda in Europa. La nuova Honda Civic, offerta esclusivamente in versione Full Hybrid, sarà il modello del produttore più recente dotato del propulsore e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Con questa vettura, l’azienda centra così l’obiettivo di commercializzare in Europa solo modelli elettrificati entro il 2022.

Già in uso su Jazz e Jazz Crosstar, CR-V e in arrivo sul nuovo HR-V, il propulsore ibrido promette di offrire “un mix perfetto tra prestazioni ed efficienza”.

Fin dalla sua introduzione nel 1972, Civic è stata apprezzata in tutto il mondo vendendo oltre 27 milioni di unità in 170 Paesi. La nuova Honda Civic Full Hybrid e:HEV arriverà in Europa a partire dall’autunno 2022.

