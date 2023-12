I migliori libri sulle AI da ChatGPT in avanti

L’impatto di ChatGPT, il bot conversazionale basato sul grande modello linguistico GPT sviluppato da OpenAI, non può essere sottovalutato. ChatGPT da un certo punto di vista ha cambiato tutto e, anche se ci sono concorrenti e alternative di vario genere (e novità che vedremo nei prossimi mesi e anni) non si può più affrontare l’argomento con il passo e le competenze divulgative di ieri.

Quel che serve è una ripartenza da dopo ChatGPT. Per questo aggiorniamo la nostra lista di libri per l’intelligenza artificiale, rendendola più concreta e specifica per quanto riguarda le novità portate da ChatGPT di OpenAi. Buona lettura.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

L’economia di ChatGPT. Tra false paure e veri rischi

Iniziamo subito dicendo: di cosa parliamo quando parliamo di ChatGPT? Del fenomeno e della sua portata? Ecco, qui interviene Stefano Da Empoli, che spiega l’enorme clamore mediatico suscitato dal lancio di ChatGPT e proseguito con il rilascio di altri prodotti in grado di generare in pochi secondi testi, immagini, video e codici. Tutto questo ha riportato l’intelligenza artificiale al centro del discorso dopo un periodo di appannamento.

Quando qualcuno già parlava di nuovo inverno dell’AI, dopo le promesse non mantenute dello scorso decennio, ecco arrivare sui nostri dispositivi l’AI generativa con soluzioni che a volte farneticano e spesso dicono banalità, ma che certo rispondono a un mix di sofisticazione contenutistica e stilistica, velocità di esecuzione e facilità d’uso senza precedenti nella storia umana.

Il libro narra questa rivoluzione e le sue possibili implicazioni economiche nei prossimi anni e decenni. Con benefici che potrebbero essere enormi se sapremo evitare alcuni errori, il primo dei quali è temere che in prospettiva le macchine diventino come gli esseri umani oppure all’opposto deificarle, elevandole su un piedistallo per noi irraggiungibile. In entrambi i casi rinunceremmo all’unica visione corretta, quella di un’AI al servizio della specie umana perché in grado di farsi complementare a essa anziché sostituirla.

Per questo, lasciando da parte la fantascienza, occorre concentrarsi sui veri rischi di oggi, dalla potenziale perdita di posti di lavoro alle violazioni della privacy, dai pericoli per la democrazia alle possibilità di inganno enormemente raffinate e senza limiti di scala ai danni di Stati, imprese e ignari cittadini. Senza dimenticare le sfide alla proprietà intellettuale come l’abbiamo conosciuta finora. Con la speranza che l’Europa e l’Italia ambiscano a giocare un ruolo, puntando sugli investimenti e non solo sulle regole.

ChatGPT: Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale e del Linguaggio Naturale

Guy McKinnon presenta un libro breve che chiarisce molto cose sul futuro dell’Intelligenza Artificiale e del Linguaggio Naturale. Questo libro è una guida completa e accessibile per comprendere le potenzialità di ChatGPT, uno dei modelli di linguaggio più avanzati e rivoluzionari mai creati.

Attraverso capitoli dettagliati e approfonditi, vengono esplorate le basi dell’intelligenza artificiale e dei modelli di linguaggio; la storia e l’evoluzione di ChatGPT; come utilizzare ChatGPT e le sue incredibili funzionalità; le applicazioni pratiche di ChatGPT in vari settori; l’impatto di ChatGPT sul mondo del lavoro e la vita quotidiana. Infine, ci sono le necessarie considerazioni etiche e responsabilità nell’uso dei modelli di linguaggio oltre a suggerimenti su come creare una comunità di sviluppatori e utenti attorno a ChatGPT.

ChatGPT for dummies

Bonaventura Di Bello ci dà il libro immancabile; la guida per dummies a ChatGPT. Se vi state chiedendo cosa sia ChatGPT e come possa rivoluzionare il modo in cui svolgete compiti di ogni genere, questo è il manuale che fa per voi. Con una serie di esempi pratici imparerete rapidamente le tecniche di interrogazione dell’Intelligenza Artificiale alla base di ChatGPT, ottenendo un aiuto prezioso nel quotidiano, per le attività professionali e per quelle scolastiche. Con un linguaggio chiaro e numerosi esempi pratici, questa guida vi permetterà di capire e usare nel modo più efficace la potenza e la flessibilità di ChatGPT, trasformandolo in un assistente virtuale di altissimo livello.

Intelligenza Artificiale: La Tua Guida Definitiva per Principianti al potere di Chat GPT: Scopri il potere inesplorato e di guadagno dell’AI e come utilizzarlo a tuo vantaggio

Entriamo nel pratico, perché a pensarci bene ChatGPT esiste come prodotto, non come strumento teorico o come esperimento concettuale.

Questo che è stato scritto da Ethan Parker è un viaggio illuminante nel mondo dell’Intelligenza Artificiale e del modello di linguaggio Chat GPT. Questa guida pratica fornirà una panoramica completa delle potenzialità dell’AI, dimostrando come possa trasformare il mondo degli affari e della vita quotidiana.

Nel libro, tra le altre cose ci sono le nozioni per inparare le molteplici applicazioni e utilizzi di Chat GPT, illustrando esempi concreti di come sia stato utilizzato con successo in diversi ambiti. Anche come utilizzare Chat GPT per migliorare la produttività del proprio business, esplorando idee innovative e approfondendo le opportunità offerte da questa tecnologia.

Inoltre, si discute delle strategie per integrare Chat GPT nel modello di business di una azienda o di un lavoratore autonomo, apprendendo come questa tecnologia può ottimizzare i processi, migliorare l’efficienza e creare nuove opportunità di crescita. E infine si impara a gestire le sfide e i problemi comuni legati all’AI, offrendo strumenti pratici per affrontare le questioni etiche e garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell’Intelligenza Artificiale.

ChatGPT Guida Completa per Guadagnare: Ingegneria del Prompt, Plugin, Navigazione Web, Creazione di Contenuti, Creazione di Illustrazioni per Libri e Monetizzazione di ChatGPT

Ancora più esplicito il libro di Rodrigo Brochado, che spiega come operare concretamente. Infatti è necessario avere una guida che consenta non solo di padroneggiare ma anche di usare per monetizzare ChatGPT.

All’interno del libro viene insegnata la creazione avanzata di prompt con oltre 100 prompt avanzati utilizzando tre metodi testati dagli esperti (IO, CoT & ToT prompting) che si adattano a un’ampia gamma di argomenti e settori. Inoltre, un’estensione del browser disponibile per l’installazione gratuita, completa di una varietà di prompt avanzati già organizzati.

Si risparmia tempo con la scoperta dei plugin: si possono già monetizzare oltre 65 plugin, comprendendo il loro potenziale quando combinati e sviluppando i propri in pochi minuti. Questo porta anche a una navigazione web più fluida incorporando la navigazione web di ChatGPT nel proprio flusso di lavoro, rendendo le attività non solo semplici ma anche notevolmente più efficienti.

Infine non va lascito indietro anche l’altro grande sistema di AI. Illustrare con DALL-E: si possono creare storie e illustrazioni per un libro utilizzando personaggi coerenti nell’interfaccia ChatGPT. E poi i consigli & trucchi per la monetizzazione: ovviamente consigli pratici, tenendo conto dei vari livelli di abilità e competenza, garantendo pertinenza e applicabilità per tutti gli utenti.

ChatGPT & Social Media Marketing: Il Manuale Definitivo per avere Successo sui Social Network. Scopri come l’Intelligenza Artificiale può farti diventare il miglior Social Media Manager del mondo

La guida definitiva, curata da Ryan Turner, al social media marketing all’epoca di ChatGPT.

ChatGPT è una delle tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate disponibili sul mercato. Questo libro esplora come questo potente modello linguistico sta cambiando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e come può essere utilizzato per il proprio vantaggio. Viviamo in un mondo sempre più digitale e connesso, dove i social media sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana. Adesso è possibile attirare l’attenzione del pubblico con il potere dell’Intelligenza Artificiale.

Con ChatGPT il futuro del social media marketing è qui.

ChatGPT-4: la guida completa: Scopri le potenzialità dell’IA più rivoluzionaria del momento, impara a personalizzarla e a creare prompt efficaci

Fabio Robecchi affronta di petto l’argomento. Per comprendere meglio il funzionamento di GPT-4, immaginate di avere un amico virtuale con il quale potete comunicare quasi come fareste con una persona reale. Poniamo che chiediate a questo amico di scrivere una breve storia su una principessa e un drago. GPT-4 analizzerà la vostra richiesta, estrapolerà le parole chiave e le relazioni tra di esse, e produrrà una storia originale basandosi sulla sua conoscenza del linguaggio e del genere narrativo richiesto.

In sintesi, GPT-4 è una potente AI che può comprendere e generare linguaggio umano in modo straordinariamente accurato e naturale. Grazie alle sue capacità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, come assistenti virtuali, traduzione automatica, scrittura creativa e molte altre. In questa guida completa, impareremo a conoscere GPT-4, a personalizzarlo, ad esaminare i casi d’uso e a creare input (prompt) efficaci.

SCRIVERE CON CHATGPT: Tecniche, trucchi e consigli per scrivere libri fiction e non fiction con l’IA – Guida pratica con prompt illustrati

La tentazione ovviamente è quella di usare ChatGPT per scrivere. Magari quel libro che abbiamo sempre sognato di scrivere ma non abbiamo mai avuto il coraggio (oltre che il tempo) di fare. ChatGPT è un modello di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale che ha già rivoluzionato il mondo. L’Intelligenza Artificiale è capace infatti di fare moltissime cose e già ci sono in vendita libri e riviste realizzati interamente con questo strumento. Tuttavia, contrariamente a quanto molti credono, un libro scritto con ChatGPT può essere molto deludente, se non si è utilizzata la giusta tecnica per realizzarlo.

Detto in parole molto semplici: non si può porre una domanda (o “prompt”) a ChatGPT e ottenere una risposta contenente un intero libro. Purtroppo, o per fortuna, il sistema non funziona in questo modo. Non si può neanche pensare di chiedergli di scrivere il primo capitolo, poi il secondo, poi il terzo e così via fino alla fine. Non è così semplice. Ci sono molti aspetti di ChatGPT che l’utente medio non conosce. E così la maggior parte delle persone che utilizzano ChatGPT non sono in grado di sfruttarne appieno le potenzialità.

Per usare ChatGPT nel modo giusto occorre sapere innanzitutto come costruire un libro. Poi è necessario capire come funziona l’intelligenza artificiale e come si costruiscono i prompt. Leggendo questo libro verranno spiegate proprio queste cose, ovverosia cosa può fare e cosa non può fare ChatGPT. Verranno presentate due diverse procedure da seguire passo-passo per la realizzazione del primo romanzo oppure del primo manuale di chiunque desideri scriverne uno. Il libro contiene centinaia di prompt testati e illustrati tramite esempi pratici. Potrete così ripetere gli stessi passaggi per ottenere risultati simili.

In più una speciale sezione è dedicata alla realizzazione, tramite ChatGPT, di libri a contenuto ridotto (i cosiddetti “low content”). In breve tempo potrete quindi utilizzare ChatGPT in modo originale e innovativo, ottenendo risultati stupefacenti.

ChatGPT Prompts: Domina i Tuoi Social Media. La Guida Definitiva con +2000 Comandi Pronti all’uso per Chiedere ogni Cosa che Vuoi

Un libro un po’ inquietante per come è nata la sua storia. è la nuova enciclopedia di comandi ready to use fatti da A.I. Studios.

Questa guida innovativa presenta una vasta raccolta di stimoli creativi e di ispirazione, progettati appositamente per coinvolgere e sfidare la potenza dell’AI tramite ChatGPT.

Ecco come utilizzare questi prompts unici per dare vita a conversazioni coinvolgenti, pubblicità mozzafiato e contenuti straordinari che lasceranno a bocca aperta i clienti, i followers e perché no gli amici. Tutto questo permetterà di mettere il turbo alle attività online e offline e liberare la creatività illimitata grazie a questo libro.

Come detto questo è un libro pratico, all’interno troverai una brevissima introduzione a chatGPT e alle tipologie di comando usate, per poi immergersi totalmente nella lettura e sperimentazione dei prompt ready to use per qualsiasi richiesta, nicchia, social o altro.

ChatGPT per Avvocati : Il Tuo Assistente Legale Digitale

Una possibile applicazione di ChatGPT è in ambito legale, come spiega l’autore del libro Dylan Hunter. Anzi, è il suo futuro Nell’era della rivoluzione digitale, il mondo legale si trova di fronte a sfide e opportunità senza precedenti. Mentre l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti continuano a evolversi, è fondamentale che gli avvocati comprendano, adattino e sfruttino questi strumenti per rimanere all’avanguardia e offrire servizi giuridici d’eccellenza.

Questo libro infatti si posiziona come una guida indispensabile per ogni professionista nel settore giuridico che desidera navigare nel vasto oceano dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla piattaforma ChatGPT di OpenAI. L’autore, Dylan Hunter, con un’analisi approfondita e chiara, esplora le innumerevoli applicazioni di ChatGPT nel mondo legale, illustrando come può trasformare la pratica tradizionale in un’esperienza più efficiente.

Dal processo di ricerca giuridica, alla redazione di documenti, dalla preparazione delle udienze alla gestione dello studio legale, questo libro offre una panoramica completa di come ChatGPT può essere integrato in ogni aspetto della pratica legale. Attraverso esempi pratici, Hunter dimostra che l’AI non è solo una moda passeggera, ma una realtà con cui gli avvocati dovranno inevitabilmente collaborare.

Non solo una guida tecnica, il libro solleva anche importanti questioni etiche e filosofiche riguardanti l’uso dell’AI nella giustizia e riflette sull’evoluzione del ruolo dell’avvocato in un mondo sempre più digitalizzato. Questo libro è una lettura obbligata per comprendere il futuro della professione legale.

Ai 2041. Scenari dal futuro dell’intelligenza artificiale

Eccoci, come sempre. Un libro fuori serie, per arricchire la collezione dei migliori libri di Macity, è come il caffè alla fine del pranzo: necessario e immancabile. Eccolo dunque, scritto da due grandi esperti.

A San Francisco viene fondata un’industria intelligente per aiutare degli sfollati. A Mumbai un adolescente si ribella all’IA che spia le sue relazioni d’amore. A Seoul dei robot diventano gli insegnanti di due gemelli orfani, mentre a Monaco uno scienziato informatico mette in pericolo il mondo intero.

Dall’ex presidente di Google Cina e Chen Quifan, astro nascente della fantascienza cinese, 10 racconti ambientati nell’imminente futuro, per far comprendere a noi umani che la responsabilità di realizzare gli incubi o le promesse connessi allo sviluppo dell’IA sta solamente a noi. Perché è l’uomo che continuerà ad essere l’artefice del proprio destino.

