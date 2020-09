iPhone 12 mini confermato dagli adesivi delle custodie Apple

Prima l’anticipazione di un leaker, poi le cover terze parti ed ora arriva una nuova ulteriore conferma da un’altra fonte, sembra direttamente da Apple: infatti il nome iPhone 12 mini è indicato sugli adesivi destinati alle confezioni delle nuove custodie in silicone di Cupertino per i nuovi smartphone Apple di quest’anno, attesi a ottobre (forse il 13 ottobre).

Anche se non è possibile avere la certezza al 100% diciture, codici e nomi sembrano provenire direttamente da Apple, più precisamente da Apple Distribution International, il centro distribuzione della multinazionale che si trova a Cork in Irlanda. Le fotografie ritraggono tre adesivi diversi, uno per ognuna delle dimensioni del quattro terminali attesi e anticipati da mesi.

Il primo adesivo in alto è quello in cui appare il nome iPhone 12 mini per una custodia Apple in silicone: questo modello è atteso con schermo OLED da 5,4”, quindi un po’ più piccolo dell’attuale iPhone 11 che misura 6,1”. Gli altri due adesivi confermano gli altri nomi e modelli attesi.

Il secondo adesivo al centro indica infatti i nomi iPhone 12 e anche iPhone 12 Pro, sempre per custodie in silicone: entrambi i modelli sono previsti da mesi proprio con questi nomi e con display da 6,1”. Infine il terzo adesivo indica il nome iPhone 12 Pro Max per lo stesso tipo di custodia, atteso con il display più grande da ben 6,7 pollici. Tutte e tre le custodie Apple in silicone sono in colorazione nera e indicate con i codici prodotto MHL732M/A e MHLG32M/A finora mai impiegati da Cupertino ma con sintassi in linea con quella impiegata da anni.

Qui sopra una foto con modelli non funzionanti (mockup) che ritrae le dimensioni attese ma non con comparto fotocamere aggiornato come atteso: doppia fotocamera per iPhone 12 mini e iPhone 12, tripla invece sui modelli Pro con l’aggiunta del sensore LiDAR.

In definitiva tutti i dettagli sembrano combaciare e inoltre corrispondono con le stesse indicazioni sull’arrivo di iPhone 12 mini provenienti ora da tre fonti diverse: la foto degli adesivi per le custodie è stata pubblicata dal leaker DuanRui, lo stesso che il mese scorso ha anticipato un depliant su un nuovo iPad con frontale tutto schermo e privo di tasto Home, come successivamente confermato con il lancio del nuovo iPad Air 4.

