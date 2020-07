I profili per Amazon Prime Video fanno la felicità dei singoli membri della famiglia

Quasi tutti gli altri cel’hanno già da un pezzo, su Amazon Prime Video sono arrivati soltanto adesso. In tutto il mondo, si intende, perché la possibilità di creare profili separati era inizialmente offerta soltanto in India e in alcuni paesi africani e asiatici. Ma da oggi chiunque può finalmente creare fino a sei profili diversi associati ad un unico account Amazon Prime Video.

Questo significa che ciascun membro della famiglia che possiede un abbonamento Amazon Prime può creare il proprio profilo per la piattaforma Prime Video ed andare così a separare la propria cronologia da quella degli altri familiari, creando playlist personali e personalizzando la propria esperienza TV in base ai gusti e all’umore del momento.

Si tratta di un aggiornamento tanto utile quanto importante soprattutto in ottica minori, perché i genitori potranno creare un profilo ad hoc per i bambini limitando funzionalità, contenuti, risultati di ricerca e suggerimenti adeguati alla loro età. Ad esempio si potrà impedire a un ragazzino di effettuare acquisti oppure si potrà attivare il parental control su tutti gli account, proteggendo l’accesso al pannello di modifica tramite un PIN.

E’ incredibile che questa funzione arrivi soltanto adesso visto che appunto la maggior parte dei servizi di film e serie TV in streaming la offrono già da un pezzo, in special modo per una piattaforma del genere che beneficia della migliore fruibilità attraverso il televisore, una delle poche periferiche elettroniche che oggi viene ancora condivisa da tutta la famiglia. Anche perché in questo modo si potrà finalmente lasciare il TV incustodito e non si dovrà più seguire i bambini con il fiato sul collo, con la paura che un click sbagliato sul telecomando possa confermare l’acquisto di interi pacchetti video.

Questa nuova opzione può per altro essere gestita anche da smartphone e tablet nonché dall’interfaccia web della piattaforma, oltre che direttamente dall’app installata sullo Smart TV o attraverso il telecomando del Fire Stick collegato al televisore.

Vi ricordiamo che se non vi siete mai abbonati ad Amazon Prime, il primo mese di Amazon Prime Video è gratis. Se invece siete già abbonati, avete anche accesso a tutto il catalogo Prime Video senza costi aggiuntivi. Per scoprire tutte le novità di luglio, date un’occhiata al nostro articolo dedicato.

Se volete conoscere tutto su questo servizio di streaming video alternativo a Netflix vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.