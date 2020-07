Un bug nell’app Musica fa scaricare velocemente la batteria di iPhone

Alcuni utenti dell’app Musica riferiscono di avere notato un consumo anomalo della batteria di iPhone con l’aggiornamento a iOS 13.5.1, anche quando l’app non è usata per riprodurre brani.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando che vari utenti lamentano il problema dopo l’aggiornamento a iOS 13.5.1, riferendo che l’inconveniente si verifica indipendentemente dal fatto che l’app Musica di Apple sia attiva o no.

La Casa di Cupertino non ha rilasciato dichiarazioni e non è dato sapere quanto effettivamente sia esteso il problema. Ad ogni modo conferme del bug si hanno da commenti sul forum di supporto ufficiale di Apple, con migliaia di segnalazioni specifiche da parte degli utenti. Non sembra che il problema riguardi un modello specifico di iPhone ma il bug sembra riguardare in generale i vari dispositivi, sia i nuovi, sia quelli di precedente generazione.

Alcuni utenti riferiscono non solo del consumo anomalo della batteria ma che di dispositivi surriscaldati (probabilmente per via di qualche processo in memoria che continua a rimanere attivo interferendo sulla temperatura.

Apple ha già rilasciato agli sviluppati la terza beta di iOS 13.6 e iPadOS 13.6, versioni con le quali, si spera, si dovrebbe risolvere il problema del consumo anomalo della batteria.