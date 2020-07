Amazon Prime Video, tutte le novità di luglio

Nel mese di luglio sono in arrivo nel catalogo di Amazon Prime Video serie e film originali e in esclusiva per gli utenti Amazon Prime. Si tratta di titoli attesi come Hanna e Absentia, che rappresentano un assaggio dell’estate della televisione in streaming di Amazon. Non passeranno inosservate anche alcune serie cult in arrivo, da rivedere nelle serate estive: sette stagioni di Sons of Anarchy, dieci stagioni di X-Filex e 5 stagioni di American Horror Story.

Tra questi, il primo ad essere resto disponibile sarà il film E’ per il tuo bene, disponibile dal 2 luglio. È per il tuo bene racconta la storia di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Arturo, avvocato conservatore, Sergio, irascibile operaio con problemi di autocontrollo e Antonio, poliziotto integerrimo con un debole per la figlia, sono tre padri che vedono il loro peggior incubo avverarsi, quando si rendono conto che le loro tre giovani e belle figlie sono cresciute troppo in fretta. Il film è prodotto da Roberto Sessa ed è una produzione Picomedia in collaborazione con Medusa Film. È per il tuo bene è diretto da Rolando Ravello e il cast è composto da Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.

A partire dal 3 luglio si potrà vedere la seconda stagione di Hanna. Hanna ritorna con otto episodi della durata di un’ora e segue il viaggio della straordinaria giovane protagonista alla ricerca della verità sulla propria identità, mentre si dà alla fuga braccata da una minacciosa agenzia governativa. Nella nuova stagione, Hanna mette a rischio la propria libertà per salvare l’amica Clara (Yasmin Monet Prince) dal programma Utrax, ora gestito da John Carmichael (Dermot Mulroney) e dal suo braccio destro, Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna troverà un’alleata inattesa in quella che è stata la sua nemesi, l’agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos) che deve proteggere se stessa e Hanna dall’organizzazione senza scrupoli di cui un tempo si fidava.

Il 17 luglio sarà resa disponibile per gli utenti Prime la terza stagione di Absentia. Absentia ritorna con 10 nuovi episodi dal 17 luglio 2020 su Amazon Prime Video. Dopo gli eventi drammatici della seconda stagione, Emily Byrne (Stana Katic) trascorre gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI e fa del suo meglio per essere la miglior madre possibile per Flynn. Ma il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale esplode vicino a loro, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l’ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), non hanno scelta e si trovano costretti ad intervenire, tanto che la vita di Nick sarà in pericolo.

Il 24 luglio arriverà invece Jim Gaffigan: The Pale Tourist, una novità su Prime Video. Sulla scia del successo dell’omonimo tour mondiale di stand-up comedy, Jim Gaffigan: The Pale Tourist debutta su Prime Video venerdì 24 luglio. Lo special in due parti vede protagonista Jim Gaffigan, comico e attore statunitense vincitore di un Emmy, nominato ai Grammy, incluso fra i best selling authors dal New York Times, qui alle prese con una prova apparentemente impossibile: visitare un paese senza alcuna esperienza e preparazione sugli usi e i costumi del luogo per poi scrivere del nuovo materiale e recitarlo.

NUOVI FILM E DOCUMENTARI IN ARRIVO A LUGLIO

Fast & Furious – i 7 film della franchise | 1 luglio

L’Altra Donna del Re | 1 luglio

Shakespeare in Love | 1 luglio

First Man | 3 luglio

18 Regali | 6 luglio

Ben Is Back | 9 luglio

Favolacce | 10 luglio

Unravelling Athena | 13 luglio

Il Grinch | 20 luglio

1917 | 23 luglio

The Rhythm Section | 23 luglio

Macchine mortali | 27 luglio

Vengo anch’io | 27 luglio

Il Ladro di Giorni | 28 luglio

NUOVE SERIE IN ARRIVO A LUGLIO

Modern Family – la decima stagione | 1 luglio

American Horror Story – 5 stagioni | 1 luglio

Glee – 6 stagioni | 1 luglio

Mad Men – 7 stagioni | 3 luglio

Criminal Minds: Suspect Behavior – la prima stagione | 6 luglio

X-Files – 10 stagioni | 7 luglio

The Fix – la prima stagione | 13 luglio

Sons of Anarchy – 7 stagioni | 15 luglio

Pirata & Capitano – la prima stagione | 15 luglio

Little Fires Everywhere – la prima stagione | 10 luglio

Sword Art Online: Alicization – la seconda stagione con episodi settimanali – 17 luglio

FILM E SERIE IN SCADENZA A LUGLIO

Serie

Smallville – 10 stagioni | fino al 2 luglio

Quantico – 3 stagioni | fino al 5 luglio

Person of Interest – 5 stagioni l fino al 9 luglio

Film

American Sniper l fino al 3 luglio

Mio Fratello è Figlio Unico l fino al 3 luglio

Interstellar l fino al 6 luglio

Gravity l fino al 7 luglio

Mia e Il Leone Bianco | fino al 16 luglio

