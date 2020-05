iDiskk-MB01: primi auricolari TWS dove la custodia è anche lettore MP3

AirPods con lettore MP3 integrato: non è un nuovo prodotto di Apple ma una brevissima descrizione che ben rappresenta iDiskk-MB01, un prodotto innovativo all’interno di un mercato saturo di accessori ormai sovrapponibili in quanto a funzionalità. Un po’ come dire Scottex per citare la più tradizionale carta assorbente o Scotch per indicare il nastro adesivo, quando diciamo AirPods ci vengono subito in mente gli auricolari TWS, acronimo di True Wireless System a più banalmente indicare le cuffie che si collegano ai dispositivi tramite Bluetooth e sono completamente esenti da qualsiasi sorta di cablaggio.

iDiskk-MB01 sono quindi come gli AirPods, di cui non ne imitano soltanto la caratteristica del senza filo ma anche il ben conosciuto design a bastoncino con punta in metallo, compresa la capsula auricolare che Apple ha disegnato e molti altri hanno imitato, per non dire copiato. Di diverso da tutti gli altri, AirPods compresi, c’è però un particolare che li rende al momento unici: la custodia di ricarica – questa volta diversa nella forma, che è circolare: misure 6,3 centimetri di diametro e 2,5 di spessore – che presenta un piccolo schermo touch circolare davanti ed incorpora un vero e proprio lettore MP3.

Se quindi gli auricolari iDiskk-MB01 si possono collegare via Bluetooth – 5.0, specifica il produttore – a qualsiasi smartphone, tablet e computer attualmente in commercio, è altrettanto vero che si possono utilizzare anche senza doverli necessariamente accoppiare a una fonte audio. La musica infatti la può prendere anche dalla custodia, che ha ben 32 GB di spazio di archiviazione capaci di contenere migliaia di brani musicali. Basta quindi riversarci dentro i propri MP3 preferiti per ascoltare la musica in cuffia schiacciando play dalla cover stessa, magari selezionando prima la cartella giusta in base all’occasione.

Comprarli per adesso però non se ne parla: l’azienda che li produce, la Feitianxia Technology, ha sede a Shenzen, in Cina, e per il momento ha portato su Amazon soltanto alcuni degli altri prodotti che ha in catalogo, principalmente memorie flash tra cui dischi da 1 TB, chiavette USB-Lightning e speciali modelli con una terza spina USB-C. iDiskk-MB01 è al momento elencato soltanto sul sito web con un altro nome. Il prezzo è di 299 yen cinesi, che con il cambio attuale dovrebbero corrispondere a poco meno di 40 euro: a vederla così è un vero affare, al momento però a disposizione dei soli clienti del paese asiatico.