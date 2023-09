Panasonic svela i proiettori PT-REQ15 e PT-REZ15 super luminosi fino a 4K

Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato di due nuovi proiettori laser basati sulla tecnologia 1 chip DLP: il proiettore PT-REQ15 è il primo proiettore 4K a 1-Chip DLP ad offrire una luminosità di 15.000 lm, mentre il proiettore PT-REZ15 offre una luminosità di 15000 lm con una risoluzione WUXGA 1.920 x 1.200 pixel.

Il proiettore Panasonic REQ15 utilizza il Quad Pixel Drive, tecnologia che consente uno spostamento dei pixel a 2 assi, per offrire immagini 4K più fluide e dettagliate. In alternativa, il proiettore è in grado di proiettare contenuti 2K/240Hz su più schermi utilizzando la tecnica di edge-blending, garantendo immagini dettagliate con una latenza inferiore ai 6 ms.

La tecnologia 2k/240Hz consente anche l’utilizzo del sistema di proiezione Real-Time Tracking Projection-Mapping ET-SWR10, una tecnologia basata su tracciamento infrarossi in grado di fondere i contenuti digitali con i movimenti dei performer sul palco all’interno di attrazioni di Extended Reality (XR) o spettacoli teatrali.

È, inoltre, presente la funzione “Evolved Dynamic Contrast”, per un migliore contrasto dinamico, che ottimizza la riproduzione di ogni singolo fotogramma. Il nuovo circuito di analisi della scena riconosce in modo più accurato le aree chiare e scure dell’immagine, massimizzando il contrasto per un impatto visivo perfetto in ogni condizione.

I nuovi proiettori offrono anche una nuova modalità di regolazione dei livelli di nero, basata su un elevato numero di punti. Questa funzione è fondamentale per ottenere la massima uniformità nelle proiezioni multiple, negli ambienti immersivi a 360° e specialmente quando si proietta su schermi curvi.

Connettività del proiettore

Presente lo slot compatibile con il formato Intel SDM consente di montare diverse schede proprietarie o di terze parti per espandere la connettività del proiettore e adattarla all’interfaccia video utilizzata per la distribuzione dei segnali, fino allo standard AVoIP.

A bordo anche l’NFC, che consente di configurare o inizializzare i proiettori senza la necessità di accenderli o collegarli alla rete elettrica, semplicemente utilizzando uno smartphone. I kit di aggiornamento del software Geometry Manager Pro (ET-CUK10 e ET-UK20) sono già preattivati e consentono di espandere le funzionalità e automatizzare le impostazioni di edge-blending tramite fotocamera.

Entrambi i proiettori sono dotati di un motore ottico e di un modulo sorgente di luce laser conformi allo standard IP5X Dust Protected. Questa soluzione elimina la necessità di un filtro dell’aria e consente un funzionamento senza manutenzione per 20.000 ore.

Saranno disponibili a partire da marzo 2024.

Per tutte le notizie sui prodotti Panasonic il link da seguire è direttamente questo.