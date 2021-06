IKEA Symfonisk, primi dettagli sullo speaker quadro

L’arrivo di due nuovi speaker IKEA Symfonisk in collaborazione con Sonos è noto fin dai primi giorni di aprile: oltre a una nuova versione dello speaker lampada, ora è confermato il primo modello di uno speaker completamente celato all’interno di un quadro.

Il colosso dell’arredamento non ha ancora annunciato nulla ufficialmente, ma negli USA è stata avvistata una scheda prodotto che rivela in anteprima alcuni dettagli interessanti dello speaker quadro che IKEA ha creato in collaborazione con Sonos. Viene descritto come un altoparlante Wi-Fi e quadro tutto in uno che fonde il suono con la casa.

Misurerà 55,88cm in altezza, 40,64cm in larghezza e 5,08cm di profondità. Sarà dotato di una copertura in rete stampata che potrà essere sostituita per cambiare look e aspetto. In ogni caso sembra invece esclusa la possibilità di creare coperture con stampe personalizzate perché potrebbero ostacolare la trasmissione audio.

L’ottima notizia per gli utenti Apple è che anche il nuovo quadro speaker di IKEA – Sonos della gamma Symfonisk in arrivo sarà compatibile con la tecnologia Apple AirPlay 2, come lo sono già lo speaker da scaffale e lo speaker lampada di questa serie introdotti nell’estate del 2019. Questo permette agli utenti di iPhone, iPad e Mac di inviare l’audio in uscita ai dispositivi IKEA Symfonisk, incluso il nuovo quadro speaker in arrivo.

Gli utenti del mondo Apple possono così gestire la riproduzione tramite un solo speaker oppure inviarlo per la riproduzione in più stanze. Sempre nella scheda di prodotto pubblicata presumibilmente per errore e poi rimossa, come rileva The Verge, IKEA precisa che gli utenti potranno acquistare due quadri speaker per utilizzarli come un sistema audio stereo. Non solo: potranno funzionare come speaker posteriori per creare un sistema surround in abbinamento con le soundbar Sonos Arc o Beam.

Sono indicati due modelli in arrivo in colorazione bianca e nera al prezzo di 200 dollari negli Stati Uniti, circa 165 euro al cambio attuale. Non è indicata la data di inizio disponibilità, in ogni caso la comparsa online della scheda prodotto indica che probabilmente non dovremo attendere molto.

