Huawei MatePad Pro con HarmonyOS 2 si ispira ad Apple

Come anticipato dalla società negli scorsi giorni, Huawei inizia il rilascio di HarmonyOS 2 sui dispositivi esistenti in sostituzione di Android, oltre a tre nuovi tablet MatePad e MatePad Pro, infine gli orologi smart Watch 3.

Il rilascio inizia sugli smartphone Mate 40, P40 e Mate 30 oltre che sul tablet MatePad Pro. Nel terzo trimestre 2021 HarmonyOS 2 approderà su nova 6, nova 7, nova 8, Mate 20 e MatePad. Entro la fine dell’anno arriverà anche sugli schermi smart serie V e S, sui terminali Mate 20 X e i tablet M6. Bisognerà invece aspettare fino alla prima metà del 2022 per avere HarmonyOS 2 su Mate 9, Mate 10, P20, P10 e gli smartphone nova 5.

Nel complesso il costruttore ha programmato la migrazione da Android di circa 100 dispositivi esistenti verso il suo sistema operativo. Gli utenti di dispositivi Huawei che desiderano accedere all’anteprima di HarmonyOS 2 possono fare richiesta tramite l’app Huawei oppure direttamente nei negozi del marchio. Presentati anche nuovi prodotti che verranno introdotti e commercializzati con HarmonyOS 2 già installato, si tratta di tre nuovi MatePad e degli smartwatch Watch 3.

Si parte dai modelli Huawei MatePad 11 e da MatePad Pro 10,8”, entrambi con processori Qualcomm: il modello Pro arriva in Cina il 10 giugno al prezzo di circa 490 euro. Il modello top MatePad Pro con schermo OLED funziona invece con il processore proprietario Kirin 9000. Mette a disposizione 8 speaker, 4 microfoni e tripla fotocamera frontale, inclusa una a tempo di volo per rilevazioni 3D. Questo modello sembra quello più ispirato a iPad Pro: sarà commercializzato a partire dalla Cina dal 10 giugno a circa 640 euro.

Tutti e tre i nuovi tablet supportano il nuovo stilo M-Pencil con latenza migliorata e ridotta: come Apple Scribble, la funzione associata Huawei FreeNote trasforma il testo scritto a mano con lo stilo in testo digitato all’interno di qualsiasi app e campo. Le prime schermate di HarmonyOS 2 trapelate in rete, che riportiamo in questo articolo, mostrano la grande somiglianza con iPadOS per schermata principale, centro di controllo, per vari elementi di design e interfaccia utente, esplorazione e gestione dei file, icone e widget.

Ricordiamo infine Huawei Watch 3 con chassis in acciaio inossidabile 316L, tasto a corona, supporto eSIM e videochiamate, oltre che funzioni per salute e fitness. L’autonomia dichiarata è di 3 giorni oppure fino a 14 giorni in risparmio energetico ultra, metnre Watch 3 Pro arriva a 5 giorni oppure in risparmio energetico ultra fino a 21 giorni: i prezzi per Europa e altri mercati verranno annunciati nei prossimi giorni.

