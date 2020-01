Il caricabatteria wireless Xiaomi 20W da auto in super offerta a 36,21 euro

Chi l’ha detto che non è possibile ottenere una ricarica wireless veloce? O ancora più nello specifico, credete di non poter ottenere una ricarica wireless veloce in auto? Vi sbagliate: il caricabatterie wireless Xiaomi 20W per l’uso in auto è in offerta a 36,21 euro. Si acquista direttamente da qui.

Il carica batteria ha un design davvero particolare, del resto non potrebbe essere altrimenti. Quando c’è di mezzo Xiaomi le periferiche spiccano ad iniziare dall’aspetto e dal look. Propone una interfaccia USB-C con un ingresso di 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.8A e 20V/1.35A, con un’uscita massima di 20W. E’ fatto di plastica e vetro, e ha dimensioni di 117,2 x 73,4 x 91,7 mm.

Il caricabatterie Xiaomi non è compatibile soltanto con i terminali della stessa società, ma naturalmente può ricaricare tutti i dispositivi Android con tecnologia di ricarica wireless Qi. Il supporto per auto, che si attacca alle bocchette dell’aria condizionata, può ospitare smartphone con larghezza massima di 81,5 mm, risultando così compatibile con la maggior parte, se non totalità, dei dispositivi compatibili con lo standard Qi.

Sulla parte superiore, quella dove insiste la bobina di ricarica, è fatto di un vetro 2.5D con luce blu ad anello, che indica l’avvio della ricarica. Oltre ad essere compatibile con gli smartphone Android, funziona anche con tutti i modelli iPhone 8 e successivi, dunque adatto anche per iPhone 11 e 11 Pro.

La periferica prevede un doppio sistema di dissipamento del calore, ed è studiato in un modo che consente di ruotare a 360 gradi lo smartphone, così da poterlo mantenere in modalità orizzontale o verticale durante la marcia, mantenendo la presa ben salda, ed evitando che il terminale cada durante la marcia e le eventuali sollecitazioni.

Il caricabatterie gode di sistemi di protezione contro il surriscaldamento e permette di ricaricare i dispositivi anche con custodie: la ricarica si attiva anche a 4mm di distanza dalla back cover.

Solitamente ha un costo di oltre 5 euro, ma al momento il caricabatterie wireless da auto Xiaomi, fino a 20W, si acquista a 36,51 euro direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.