Il freddo disturba il sonno, ma Oregon Scientific ha due soluzioni Smart

Dolce dormire con RM661 e WA633N, nomi in codice di due nuovi dispositivi ideati da Oregon Scientific che puntano a migliorare la qualità del sonno durante la stagione fredda.

Il mese di settembre infatti è volato, l’abbronzatura è ormai un ricordo lontano, le giornate sono più corte e il freddo è alle porte. Così, a malincuore, dobbiamo dare il benvenuto all’autunno, preludio della stagione fredda.

Secondo una ricerca dell’American Academy of Sleep Medicine, l’abbassamento delle temperature ha un grosso impatto sulla qualità del sonno. Questa sindrome prende il nome di Effetto Letargo: il nostro organismo è infatti strettamente legato al ciclo della natura ed è proprio per questo motivo che nella stagione fredda abbiamo un maggiore bisogno di dormire e incontriamo difficoltà al momento del risveglio.

Come dicevamo Oregon Scientific ha preparato due distinte soluzioni che promettono di migliorare il sonno autunnale e accompagnarci durante il lungo freddo. Sono la Sveglia con Aroma e Musicoterapia (99,99 euro) e il Diffusore di aromi BlisScent (49,99 euro), che sfruttano ultrasuoni e olii essenziali per ripristinare il benessere generale.

L’aromaterapia – spiegano – è infatti efficace contro l’insonnia e contribuisce a migliorare la qualità del sonno, mentre la musicoterapia agisce direttamente sulle onde cerebrali favorendo il rilassamento profondo e gli stati meditativi.

Mentre l’uso del diffusore di aromi BlisScent (WA633N) è consigliato a fine giornata per ricreare un’atmosfera di benessere in tutte le stanze, la Sveglia con Aroma e Musicoterapia (RM661) è dotata di un diffusore di fragranze naturali per l’aromaterapia, di un regolatore di intensità della luce per ricreare la giusta atmosfera e di uno speaker che trasmette musiche brainwave studiate ad hoc – funzioni utilizzabili individualmente e regolabili anche a distanza tramite l’app nonché progettate per combattere malessere e malumori stagionali – per addormentarsi più facilmente e far si che al risveglio ci si senta carichi di energia.