Il 5G mmWave è il “vero” 5G che trainerà lo sviluppo economico

Nell’ambito del Mobile World Congress di Barcellona, un gruppo di aziende di comunicazione mobile hanno annunciato il loro supporto collettivo per la tecnologia 5G mmWave a livello globale – compresi gli attori chiave di un numero crescente di regioni tra cui Cina, Europa, India, Giappone, Corea, Nord America e Sud-Est asiatico. I leader del settore mirano a costruire nuove infrastrutture sullo slancio esistente del 5G mmWave, che permette di offrire migliorie con l’aumento della domanda di dati da parte degli utenti, e di espandere il ruolo dell’ecosistema mobile nel sostenere lo sviluppo economico in molti settori.

I principali leader dell’industria mobile globale che stanno promuovendo la tecnologia 5G mmWave includono Airtel, AT&T, Casa Systems, China Unicom, Chunghwa Telecom, Deutsche Telekom, Electronics Telecommunications Research Institute (ETRI), Elisa, Ericsson, Fastweb, Fibocom, Gongjing Electronic, HMD Global, HONOR, Infomark Co, Ltd, Innowireless Co, Ltd., KDDI CORPORATION, Kyocera, MeiG, Motorola, NBN Co, Nokia, NTT DOCOMO, OPPO, Optus, Orange, Partron Co., Ltd., Quectel, Rakuten Mobile, Samsung Electronics, Singtel, SoftBank Corp, Sunsea AIoT, TCL Communication, Telia Finland, Telstra, TIM, True Corporation Plc., UScellular, vivo, Vodafone, Xiaomi e ZTE.

“La diffusione globale del 5G mmWave è ormai inevitabile. È essenziale per raggiungere il pieno potenziale del 5G e coloro che abbracciano il 5G mmWave si troveranno con un vantaggio competitivo”, ha detto Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato eletto di Qualcomm Incorporated. “Il sostegno delle aziende in tutto l’ecosistema dimostra ulteriormente la scala globale e la maturità del 5G mmWave. Siamo orgogliosi della nostra leadership industriale nello sviluppo, nella standardizzazione e nella commercializzazione del 5G mmWave e siamo onorati di lavorare con i principali leader del settore mobile per accelerare la sua diffusione in tutto il mondo.”

5G mmWave utilizza le risorse di spettro nelle frequenze sopra i 24 GHz per integrare i rollout a 6 GHz e liberare il pieno potenziale del 5G. La tecnologia permette agli operatori di aggiungere una capacità massiccia alle reti cellulari, consentendo di fornire velocità wireless multi-gigabit e connettività a bassa latenza. Queste capacità possono aiutare gli operatori mobili ad affrontare le aspettative quotidiane degli abbonati per una connettività veloce e reattiva, e ad espandere il 5G in nuove opportunità come il wireless fisso, le imprese (uffici, campus) e le applicazioni e i servizi verticali, come la sicurezza video Ultra HD e la guida e il controllo a distanza precisi in vari scenari come la telemedicina, le fabbriche intelligenti e i porti intelligenti.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che Apple avrebbe aumentato il numero dei fornitori per realizzare le componenti Antenna-in-Package, siglate AiP, necessarie per questa tecnologia.

Ricordiamo che al momento solo in USA gli iPhone 12 supportano sia la tecnologia 5G mmWave che quella sub 6GHz. Quella 5G mmWave sfrutta bande radio ad alta frequenza, tra 24GHz e fino a 40GHz raggiungendo così latenza inferiore, velocità sensibilmente superiori, ma con segnale di portata limitata, quindi risultando ideale per città e aree densamente popolate, perché richiede una infrastruttura di rete e impianti molto più costosi.

Viceversa la connettività 5G sub 6GHz disponibile in tutti gli iPhone 12 venduti nel resto del mondo funziona a frequenze e velocità inferiori, necessità di impianti meno costosi e come aggiornamenti di quelli esistenti, con un segnale in grado di coprire distanze maggiori.