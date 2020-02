Sony Xperia L4 è l’entry level con tripla fotocamera e super schermo

Sony Xperia L4 è il nuovo smartphone Android che va ad arricchire l’offerta della serie L di Sony, un terminale che pur rientrando nei modelli dal prezzo più abbordabile della multinazionale giapponese, mette a disposizione dell’utente specifiche e funzioni finora per lo più riservati ai modelli di fascia più costosa.

Spiccano infatti la tripla fotocamera con effetto bokeh, il grande schermo da 6,2” con rapporto di visualizzazione 21:9 e anche la batteria da 3.850 mAh in grado di offrire lunga autonomia e ricarica rapida.

Il formato stretto e allungato del display da 6,2” in formato 21:9 è stato scelto per permettere all’utente di impugnare agevolmente il terminale con una sola mano. Il formato è anche indicato per visualizzare una maggiore quantità di contenuti evitando di dover scorrere spesso verso il basso. Non solo: l’ampiezza del display è stata anche sfruttata dall’interfaccia utente di Sony che permette di aprire e usare due diverse app in contemporanea, senza problemi di spazio e di visualizzazione.

Il comparto fotografico mette a disposizione un obiettivo principale da 13 megapixel, un grandangolare da 5 MP infine anche una fotocamera di profondità da 2 megapixel, grazie alla quale è possibile realizzare scatti più artistici, inclusa la sfocatura dello sfondo per mettere in risalto il soggetto della foto con l’effetto bokeh. L’utente può sempre passare dall’obiettivo grandangolare a quello ultragrandangolare per fotografare paesaggi e ritratti.

La tecnologia Sony Xperia Adaptive Charging monitora costantemente il telefono nella fase di ricarica, assicurando che la batteria non si sovraccarichi né si danneggi. In questo modo si ottengono prestazioni ottimali per la ricarica rapida e allo stesso tempo si prolunga la vita utile e l’autonomia del terminale. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha comunicato il prezzo di vendita: Sony Xperia L4 sarà disponibile nelle due colorazioni nero e blu dalla primavera di quest’anno in mercati selezionati.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati all’universo Android sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di iPhone si parte da questa sezione del nostro sito.